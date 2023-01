Wolverine in Deadpool 3 dopo Logan, Hugh Jackman ha chiesto il permesso

News Cinema

Dopo aver portato alla morte Wolverine in Logan, Hugh Jackman sapeva che farlo ricomparire in Deadpool 3, indipendentemente dalla cronologia della storia, suonava forzato. E ha chiesto una benedizione.

Quando è stato annunciato Wolverine alias Hugh Jackman in Deadpool 3, tutti abbiamo pensato la stessa cosa: ma non era morto in Logan? Certo, ormai sappiamo che cronologicamente gli eventi del terzo Deadpool si collocheranno prima del noir drammatico uscito nel 2017, però a livello emotivo rimane comunque un passo delicato. Non crediate che Jackman non ci abbia meditato, come ha raccontato a Empire...

Hugh Jackman su Wolverine in Deadpool 3: "James Mangold l'ha presa bene"

La prima preoccupazione di Hugh Jackman, quando ha meditato se accettare o meno di riportare Wolverine sullo schermo in Deadpool 3 (al cinema nel novembre 2024), è stata affrontare l'eredità di Logan. Il film del 2017 terminava con la morte del protagonista, così Jackman, tallonato da Ryan Reynolds, si è sentito in dovere di spiegare il progetto a grandi linee a James Mangold, regista e cosceneggiatore di Logan: voleva assicurarsi che il sipario concepito da Mangold (a giugno sui nostri schermi con Indiana Jones e la ruota del destino) non fosse compromesso da questo ritorno a sorpresa.

In realtà l'ha presa molto bene. Gli ho detto che si sarebbe ambientato prima del nostro film, quindi non avrei rovinato tutto saltando fuori dalla tomba a colpi di artigli. Si è sentito sollevato. [...] Per cinque anni molto onestamente dicevo a me stesso: non farò mai più quella parte, lo prometto. Il 14 agosto mi ricordo che ero in macchina, stavo guidando, e mi è scattato qualcosa. Ho semplicemente pensato che sarebbe stato troppo divertente. [...]

Wolverine e Deadpool si odiano. Logan non lo sopporta, lo trova esasperante. Vorrebbe essere a milioni di anni luce lontano da lui, ma sfortunatamente non può, in questo film. Quell'altro ha la parlantina, ha la battuta pronta ed è uno spaccone, il mio personaggio vuole semplicemente dargli un pugno in testa.