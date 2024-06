Woken, una clip in anteprima esclusiva dell'inquietante thriller in arrivo al cinema

News Cinema

Woken di Alan Friel è ambientato in un'isola dei Mari del Nord, dove una ragazza si trova ospite di uno strano nucleo familiare... ma è un'ospite o qualcosa di peggio? Il film arriva al cinema il 4 luglio con Blue Swan Entertainment. Ve ne mostriamo in anteprima esclusiva una clip in italiano.

S'intitola Woken il thriller che arriverà al cinema dal 4 luglio con Blue Swan Entertainment: possiamo mostrarvene in anteprima una clip esclusiva in italiano, per immergervi nella surreale e inquietante atmosfera creata dal regista e sceneggiatore Alan Friel, che ha girato questo suo debutto nel lungometraggio in Irlanda, dopo diversi anni trascorsi nel mondo dei corti e della pubblicità.



Woken: Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Woken, una ragazza e l'umanità che si estingue: la trama e il trailer del film

Ma di cosa parla questo piccolo