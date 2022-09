Winnie the Pooh Blood and Honey: volano teste nell'agghiacciante trailer del sanguinolento horror

News Cinema

È arrivato lo spaventosissimo trailer della versione horror delle avventure di Winnie the Pooh. In realtà Winnie the Pooh: Blood and Honey è una specie di sequel delle vicende degli animali del Bosco dei Cento Acri, che è diventato proprio un brutto posto.

Dopo un manifesto che ci ha tolto il sonno, anche se era favoloso, possiamo finalmente guardare e riguardare, morendo di paura, il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey, versione horror, anzi slasher, delle avventure dell'orsetto ghiotto di miele e dei suoi amici del Bosco dei Cento Acri.

Come sappiamo, Winnie the Pooh: Blood and Honey racconta una storia triste prima che spaventosa. Dopo che Christopher Robin è andato al college, Winnie the Pooh e i suoi amici animali del Bosco dei Cento Acri hanno cominciato a soffrire la fame. Ciò li ha portati a essere crudeli e selvaggi. Così, quando l'ingenuo Christopher torna a casa portando con sé la sua fidanzata, Pooh e Piglet (Pimpi) si vendicano.

Il regista Rhys Waterfield ci dice qualcos'altro del film.

Winnie the Pooh: Blood and Honey è diretto da Rhys Waterfield, che ha spiegato a Variety che il film è stato girato in 10 giorni, nella foresta inglese di Ashton, che è la fonte di ispirazione dei libri di A.A. Milne. Per evitare problemi con la Disney, che ha i diritti dei personaggi, alcune caratteristiche di Winnie & Co. sono state cambiate. Ad esempio, la maglia rossa di Pooh è stata sostituita con una camicia da falegname.

Parlando del mood di Winnie the Pooh: Blood and Honey, Waterfield ha detto, sempre a Variety, che lo slasher scatenerà un terrore cieco che giustificherà l'assurdità della trama:

Quando provi a fare un film come questo, che è molto stravagante, è molto facile seguire una strada dove niente fa paura e tutto sembra davvero ridicolo e soprattutto stupido. Il nostro obiettivo era realizzare qualcosa che stesse a metà fra queste due connotazioni

Il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Fa davvero paura il breve trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey. Di miele se ne vede ben poco, mentre il sangue scorre copioso. Il Bosco dei Cento Acri ha smesso di essere il luogo idilliaco che ricordiamo, trasformandosi in una foresta nodosa e fangosa. Mentre Christopher Robin torna dal suo adorato Winnie the Pooh e comincia a sospettare che ci sia qualcosa che non va, leggiamo in sovrimpressione :The beloved childhood characters have be abandoned by Christopher Robin and have turned wild (gli adorati personaggi dell'infanzia infanzia sono stati abbandonati da Christopher Robin e sono diventati feroci). E feroci è proprio l'aggettivo che meglio definisce Pooh e Pimpi, che mozzano felicemente teste. Ci sono anche le belle ragazze a cui si faceva riferimento quando hanno cominciato a circolare le prime notizie sulla trama.