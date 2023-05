Winnie the Pooh Blood and Honey 2: fissato l'inizio riprese del sequel dell'horror sul "candido" orsacchiotto di pezza

News Cinema

C'è grande attesa per Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, seguito della reinterpretazione in chiave horror delle vicende di Winnie the Pooh e Pimpi nel Bosco dei Cento Acri. Sappiamo finalmente quando il film entrerà in lavorazione.

A prescindere da alcune recensioni non esattamente positive, Winnie the Pooh: Blood and Honey ha avuto comunque il suo seguito, tenuto conto del fatto che il film che rivisita in chiave horror le avventure dei personaggi inventati da A. A. Milne è uscito, negli USA, in un numero limitato di sale. In ogni modo, ancor prima dell'arrivo nei cinema, lo sceneggiatore e regista Rhys Frake-Waterfield ha avuto l'ok per andare avanti con le sanguinose vicende degli animali che popolano il Bosco dei Cento Acri. La notizia di oggi riguarda la data di inizio lavorazione del sequel.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2: primo ciak e altre informazioni

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 entrerà in lavorazione durante l'autunno, il che significa che potremo vederlo sul grande schermo nel corso del 2023. Se Rhys Frake-Waterfield potrà proseguire con la saga, il merito è senza dubbio dell'idea geniale che ha avuto di rendere assetati di sangue e di vendetta dei personaggi teneri e molto cari ai bambini, animaletti di pezza che non hanno popolato soltanto i 6 romanzi di Milne, ma anche film e serie animate. Anche se ignoriamo la trama del nuovo film, sappiamo dallo stesso regista che il budget sarà 5 volte più sostanzioso di quello di Winnie the Pooh: Blood and Honey, il che significa che molto più sangue potrà scorrere fra gli alberi e nelle radure del Bosco dei Cento Acri. Probabilmente Christopher Robin tornerà alla civiltà. E Winnie the Pooh e Pimpi che faranno? Andranno in giro per il mondo a fare mattanza di esseri umani?

Ricordiamo che Rhys Frake-Waterfield non ha trasformato in macchine di morte soltanto i personaggi di Winnie the Pooh. Il nome del regista è infatti legato ad altre due operazioni analoghe: Bambi: The Reckoning, di cui sarà sceneggiatore e produttore, e Peter Pan's Neverland Nightmare, che dirigerà e del quale firmerà la sceneggiatura. Sarà certamente molto interessante vedere la versione Darth Vader di Bambi e assistere alla débacle dell'eterno ragazzino tanto odiato da Capitan Uncino. Tornando a Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, vi riproponiamo il trailer del primo film, tanto per ricordarvi le sue atmosfere inquietanti e sinistre.