Will Smith rientra definitivamente a Hollywood grazie alla Paramount: in cantiere quattro film

Will Smith si sta riprendendo lentamente dalla debacle della diretta degli Oscar 2022. Dopo il successo di Bad Boys: Ride or Die l'anno scorso per la Warner Bros., ha firmato un contratto per quattro lungometraggi con la Paramount Pictures.

Dopo il tristemente celebre schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022, Will Smith ha passato un momento difficile a Hollywood: il fantasma della cancellazione ha aleggiato su di lui nei primi tempi, col dramma Emancipation andato su Apple TV+ nello stesso anno, senza troppo clamore. Fortunatamente l'attore ha saputo muoversi pubblicamente per risollevare la propria immagine, e l'ottimo risultato al boxoffice della sua rentrée dell'anno scorso, Bad Boys: Ride or Die, lo aveva già riavvicinato a Hollywood. Un grosso accordo con la Paramount potrebbe segnare il vero sipario sui suoi guai. Leggi anche Inception fu proposto a Will Smith, ma declinò: "Non l'avevo capito"

Will Smith ha quattro film in cantiere con la rinata Paramount