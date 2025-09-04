TGCom24
News Cinema

Will Smith rientra definitivamente a Hollywood grazie alla Paramount: in cantiere quattro film

Domenico Misciagna

Will Smith si sta riprendendo lentamente dalla debacle della diretta degli Oscar 2022. Dopo il successo di Bad Boys: Ride or Die l'anno scorso per la Warner Bros., ha firmato un contratto per quattro lungometraggi con la Paramount Pictures.

Dopo il tristemente celebre schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022, Will Smith ha passato un momento difficile a Hollywood: il fantasma della cancellazione ha aleggiato su di lui nei primi tempi, col dramma Emancipation andato su Apple TV+ nello stesso anno, senza troppo clamore. Fortunatamente l'attore ha saputo muoversi pubblicamente per risollevare la propria immagine, e l'ottimo risultato al boxoffice della sua rentrée dell'anno scorso, Bad Boys: Ride or Die, lo aveva già riavvicinato a Hollywood. Un grosso accordo con la Paramount potrebbe segnare il vero sipario sui suoi guai. Leggi anche Inception fu proposto a Will Smith, ma declinò: "Non l'avevo capito"

Will Smith ha quattro film in cantiere con la rinata Paramount

Non è solo Will Smith a rinascere, perché la Paramount stessa, con la quale l'attore ha stretto l'accordo per la coproduzione e l'interpretazione di quattro film (tramite la sua Westbrook), è anche in grande spolvero, dopo l'acquisizione da parte della Skydance finalizzata ad agosto, con il nuovo CEO David Ellison. Quest'ultimo ha già "rubato" a Netflix i fratelli Duffer autori di Stranger Things, mentre ha da poche ore annunciato l'adattamento cinematografico della serie videoludica Call of Duty. In definitiva, la neo-Paramount punta sui numeri grossi: dei quattro progetti che vedrebbero protagonista Smith, ne sono già in cantiere sicuramente due.
Uno è Sugar Bandits, basato sul libro "Devils in Exile" di Chuck Hogan, dove un veterano della guerra in Iraq intercetta per profitto partite di droga. L'altro sarebbe Rabbit Hole, del quale non si sa nulla, se non che è firmato da Jon Spaiths, lo sceneggiatore dei Dune di Villeneuve, nonché di Passengers, Doctor Strange e Prometheus. Non che ultimamente Smith non sia stato attivo anche su altri fronti: c'è sempre il film d'azione Fast and Loose in ballo per Netflix (da cui si è da poco sfilato Michael Bay), mentre ci sembrerebbe strano che la Warner Bros. ceda ad altre major un'operazione ghiotta come Io sono leggenda 2.

