Inception fu proposto a Will Smith, ma declinò: "Non l'avevo capito"

Will Smith ha rivelato in una recente intervista di essere imbarazzato per un altro rifiuto nella sua carriera, dopo quello di Matrix. Christopher Nolan gli propose Inception, però...

La carriera di tante grandi star è costellata di progetti che hanno rifiutato, per una ragione o per l'altra: a volte è una decisione saggia, perché si capisce al volo che un film non funzionerà, altre volte mancano le capacità di soppesare un'idea un po' particolare sulla carta, di immaginarla. Ospite del podcast di Bigrakoon, Will Smith ha rivelato un pesante aneddoto riguardante queste errate valutazioni. Tutti sanno che declinò il ruolo di Neo in Matrix perché era più interessato a Wild Wild West (che si rivelò un flop micidiale, peraltro), ma nessuno sapeva che era stato la prima scelta di Christopher Nolan per una delle sue opere più visionarie. E se fosse proprio questo il problema? Leggi anche Star Wars, quando Al Pacino rifiutò Han Solo: "Non capivo il film"

Will Smith disse no a Inception perché faticava a capirlo

Non che Inception fosse un film lineare e immediato, e di certo è più facile per noi orientarci nel lavoro di Christopher Nolan guardandolo finito sullo schermo. Ciò non toglie che, considerando la levatura dell'autore, possiamo immaginare che al posto di Will Smith avremmo anche valutato la possibilità di abbandonarci alla sua visione, contando di capire di più strada facando. Fatto sta che, quando a Smith fu proposto il progetto, l'attore inchiodò, spingendo alla fine Nolan verso Leonardo DiCaprio. Smith (come molti a Hollywood) ha una lunga lista di parti che ha declinato: K-Pax, Mr. & Mrs. Smith (tratteniamoci dalla facile battuta), Django Unchained (pensato per lui!), La fabbrica di cioccolato. Stava perfino per rifiutare Men In Black, finché sua moglie non gli fece cambiare idea. Ripensandoci, Will pensa che le sue perplessità verso Matrix e Inception siano collegate...

Non riesco nemmeno a dirlo... fa troppo male. Credo di non averlo mai detto pubblicamente prima, ma lo dirò adesso perché ci stiamo aprendo. Chris Nolan portò Inception prima a me. E io non lo capii! Mai detto prima ad alta voce. E ora che ci penso, si trattava sempre di film che presentano realtà alternative, sono difficili da capire quando te li presentano. Ma quello e Matrix mi fanno ancora male.