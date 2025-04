Io sono leggenda 2, come può esserci un sequel con Will Smith? Ce lo spiega lui

News Cinema

Anche se Michael B. Jordan sarà coprotagonista di Io sono leggenda 2, rimane l'interrogativo sulla presenza di Will Smith: è stato confermato, ma il suo personaggio è morto nel primo capitolo. Nel seguito sarà tuttavia ancora vivo, perché...

Io sono leggenda 2 diventerà realtà, ormai lo sappiamo, anche se non abbiamo tempistiche precise: nei fan del primo distopico capitolo con Will Smith suscita tuttavia una certa perplessità proprio la sua promessa presenza. Sappiamo bene infatti che il suo personaggio, Robert Neville, è deceduto alla fine del film precedente, per cui ci aspettava che il coprotagonista Michael B. Jordan occupasse in effetti tutta la scena. Sbagliato. Neville sarà ancora vivo nel seguito, perché il nuovo film si ricollegherà al finale che era stato originariamente girato. Ma cosa successe in quel lontano 2007? Smith stesso l'ha raccontato, ospite di una chiacchierata della serie Drink Champs di Revolt. Leggi anche Hancock 2, Will Smith anticipa di avere un’idea per il sequel che coinvolge anche Zendaya

Io sono leggenda 2 collegato al finale alternativo del primo film

Will Smith ha raccontato cosa accadde quando completarano Io sono leggenda del 2007 e lo sottoposero al giudizio del solito pubblico selezionato per il test screening: cento persone decretarono un punteggio intorno al 51, troppo basso per le aspettative che lui, il regista Frances Lawrence e lo studio avevano. Indagarono e scoprirono il problema: nel finale che avevano girato, peraltro fedele al romanzo di Richard Matheson, Neville realizzava di essere sempre stato lui il mostro agli occhi degli infetti, che avevano evidentemente una loro umanità e struttura sociale. Lo stavano attaccando per riavere la donna sui cui lui stava effettuando gli esperimenti, la compagna del capo degli infetti. A quel punto Neville restituiva quest'ultima agli infetti, poi lasciava New York con Ethan e Anna, alla ricerca della decantata colonia. Questo finale però mandò su tutte le furie il pubblico dei test screening:

Fu l'unico mio film in cui abbia sentito il pubblico fare "booo!". Al finale, parti il "booo!" [...] Riempirono il questionario e c'era praticamente un consenso unanime: "Il finale fa cagare! Stronzate, non è lui il mostro, gli infetti sono i mostri, l'hanno inseguito." Era terribile per loro: "Non è lui il mostro, non abbiamo guardato tutto il film per scoprire che il mostro era lui. Sono loro i mostri!" Si sentirono raggirati. [...]

In pratica a sei settimane dall'uscita del film dovemmo girare il finale che c'è adesso nel film, dove il mio personaggio muore. Ma in realtà è quello il finale alternativo! Al primo giro eravamo stati fedeli al romanzo. Con il nuovo finale il punteggio schizzò a 91, cose che succedono. [...] Ma conservammo l'altro finale, perché, anche se al pubblico non piaceva, era quello che volevamo fare. Avevamo buttato un finale da 8 milioni di dollari, già completo con gli effetti e tutto il resto. Dovevamo usarlo da qualche parte, così lo mettemmo tra gli extra del DVD e del Blu-ray.