News Cinema

Will Smith e Michael Bay, la reunion non s'ha da fare: il regista lascia Fast and Loose per Netflix

Domenico Misciagna

Doveva essere la grande reunion tra Will Smith e il regista Michael Bay, coppia creativa risalente all'epoca Bad Boys, ma a quanto pare il film Fast and Loose per Netflix avrà un'altra firma: Will e Michael non si sono messi d'accordo su un aspetto fondamentale.

Fast & Loose, la nuova action comedy con Will Smith per Netflix, non sarà diretta da Michael Bay: la reunion aveva un forte valore simbolico, dato che una grande porzione della popolarità dell'attore è dipesa dalla saga di Bad Boys, i cui primi due capitoli furono diretti tra il 1995 e il 2003 proprio da Bay. Deadline ha saputo che tra i due non è scattata una sufficiente intesa sul nuovo progetto, per cui le riprese di Fast & Loose sono slittate di un paio di mesi, per dare il tempo a Netflix di trovare un regista di rimpiazzo. Ma qual è stato il problema?

Michael Bay lascia Fast & Loose, Will Smith in cerca di un altro regista

Ultimamente Michael Bay è molto attivo come producer (Drop, la saga di A Quiet Place), mentre la sua ultima regia risale al 2022 ed è Ambulance. Stava però progettando un ritorno all'azione classica con Fast & Loose, un originale Netflix costruito sull'istrionismo di Will Smith, nei panni di un uomo che si risveglia a Tijuana senza memoria, scoprendo a poco a poco di avere avuto una doppia vita, come boss del crimine e agente CIA inflitrato. A quanto sembra il copione di Jon & Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson (mix di sceneggiatori esperti di action e Marvel) bilancia azione e pura commedia, ma Smith e Bay avrebbero avuto divergenze proprio sul dosaggio. Will voleva enfatizzare le risate, Michael voleva premere il pedale dell'action. Non si è trovata la quadra, per cui - come spesso accade in quesi casi - è l'attore rinomato ad averla vinta.
Michael Bay aveva diretto Will Smith con Martin Lawrence in Bad Boys (1995) e Bad Boys II (2003), partecipando solo come ironica comparsa ai più recenti Bad Boys For Life (2020) e Bad Boys: Ride or Die (2024), che lo storico producer Jerry Bruckheimer ha invece affidato a Adil El Arbi & Bilall Fallah. Non è la prima volta che Smith punta i piedi in fase di preproduzione: è difficile trattare con una star esigente come Will, quando sei un regista star a sua volta molto deciso come Bay. Sarà per un'altra volta?
Le riprese di Fast & Loose, che sarebbero dovute partire adesso, sono slittate a ottobre: è aperta la caccia al regista sostituto, in tempi molto brevi. Leggi anche Hitch con Will Smith, una lavorazione da incubo, raccontata dal regista

