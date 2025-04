News Cinema

Dopo i primi due capitoli, Wicked potrebbe proseguire la propria storia sul grande schermo? A detta della sceneggiatrice, non è da escludere.

Il successo di Wicked potrebbe spingere verso un terzo film? È una domanda piuttosto ricorrente, posta persino alla co-sceneggiatrice Winnie Holzman. Attualmente impegnata con la realizzazione della seconda parte di Wicked: For Good, in arrivo al cinema a novembre 2025 dopo il successo del primo capitolo distribuito in sala a novembre 2024, la Holzman ha condiviso le proprie opinioni in merito alla fattibilità di un terzo film.

Wicked, in arrivo un terzo film? Cosa ne pensa la sceneggiatrice

Prima ancora di diventare un adattamento cinematografico in chiave musicale, Wicked è nato su carta per poi ottenere successo sul palcoscenico di Broadway diventando uno dei musical più amati degli ultimi decenni. Ed è proprio merito di quella spinta teatrale se poi Jon M. Chu ha potuto realizzare il suo adattamento cinematografico. Winnie Holzman ha seguito parallelamente l’evoluzione di Wicked firmando dapprima la sceneggiatura dello spettacolo di Broadway per poi lavorare anche alla sceneggiatura del film scritta a quattro mani con Dana Fox. Diventato già un fenomeno della pop culture, Wicked ha incassato ad oggi 748 milioni di dollari in tutto il mondo e si prepara ad un possibile bis con la seconda parte. Ai microfoni di Screen Rant, alla sceneggiatrice è stato chiesto se avesse qualche idea su come espandere la storia di Wicked per un possibile terzo film. A detta di Holzman, il secondo capitolo in arrivo completerà la storia del musical, ma al tempo stesso non escluderà un’ulteriore strada da percorrere. Pare, infatti, che dietro le quinte abbiano iniziato a discutere in merito ad un potenziale terzo film: “Più o meno, sì, un pochino diciamo. Sì, se ne parla un po’. Ma nulla di concreto al momento”, ha rivelato.

