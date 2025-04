Wicked: Foor Good, il teaser mostrato al CinemCon anticipa un matrimonio e una nuova canzone nel sequel

News Cinema

Il panel di Universal Pictures al CinemaCon 2025 di Las Vegas ha regalato ai fan di Wicked uno sneak peek al poster del sequel, Wicked: For Good, e ha svelato il primo teaser trailer dell'atteso sequel/seconda parte dell'adattamento del musical omonimo. Diretto da Jon M. Chu e con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, Wicked: For Good arriverà in sala a novembre 2025. Nelle prime immagini diffuse al CinemaCon, il pubblico ha potuto ascoltare la nuova canzone del sequel e ha assistito a un...matrimonio!

Wicked: For Good, un matrimonio e una nuova canzone nel primo teaser diffuso al CinemaCon

Il produttore Marc Platt, il regista e le due attrici protagoniste di Wicked: For Good sono salite sul palco al Caesars Palace di Las Vegas per presentare il primo teaser trailer della seconda parte del film Wicked. Come già aveva anticipato il primo poster, Elphaba e Glinda sono oramai su due fronti opposti: la prima si è guadagnata il titolo di Malvagia Strega dell'Ovest, mentre Glinda è una fidata collaboratrice del Mago di Oz (Jeff Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh).

Tra le scene che hanno entusiasmato il pubblico e che appariranno in Wicked: For Good c'è anche quella di un matrimonio che ha colto non pochi fan. Si tratta delle nozze tra Glinda e Fiyero (Jonathan Bailey), per il quale anche Elphaba aveva iniziato a nutrire dei sentimenti. Nel teaser sono apparse nuovamente le scimmie volanti a cui Elphaba ha dato le ali con la magia dell'Orripilario, il libro di incantesimi che lei sola sa leggere in tutta Oz, e assistiamo all'incontro tra il Mago di Oz e Dorothy, l'Uomo di Latta, lo Spaventapasseri e il Leone Codardo. Il filmato ha anticipato anche la nuova canzone che Glinda e Elphaba canteranno nel sequel e che dà il titolo al film, For Good.

La trama del film riprenderà dalla fine del primo capitolo e si collegherà direttamente alle avventure descritte da L.Frank Baum ne Il Mago di Oz. La pellicola arriverà al cinema il 22 novembre 2025 e nel cast ritorneranno anche Ethan Slater come Boq e Marissa Bode nel ruolo di Nessarose, sorella minore di Elphaba.