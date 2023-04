White Bird, Helen Mirren nel nuovo trailer dello spin-off di Wonder

News Cinema

Helen Mirren e Gillian Anderson appaiono nel nuovo trailer di White Bird, film spin-off del film Wonder del 2017.

Dopo Wonder, è in arrivo un film spin-off. Si intitola White Bird e coinvolge nel cast anche Helen Mirren. Nel 2017 Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay hanno portato sul grande schermo l’avventura di August Pullman, detto semplicemente Auggie, protagonista di una serie letteraria di R. J. Palacio. Il primo film si basa sul primo romanzo bestseller, mentre White Bird si basa su A Wonder Story: Il libro di Julian. Il protagonista, infatti, è proprio Julian, che a causa dei suoi comportamenti crudeli è stato cacciato dalla sua scuola. Sua nonna, allora, cerca di impartirgli una lezione preziosa e gli spiega quanto è importante la gentilezza.



Wonder: White Bird, il nuovo trailer con Helen Mirren e Gillian Anderson

Lionsgate porterà al cinema questa estate il nuovo capitolo di Wonder. Lo spin-off, intitolato White Bird, racconta la storia commovente della nonna di Julian interpretata da Helen Mirren. Il ragazzino ha cambiato scuola dopo essere stato espulso per la crudeltà manifestata contro Auggie. Così sua nonna gli racconta di una parentesi dolorosa della sua gioventù, di quand’era soltanto una ragazzina cercata dai nazisti. I suoi ricordi sono ambientati in una Francia occupata dai nazisti negli anni ’40. Incontra un ragazzo che cammina con tutore e stampella e per questo preso in giro dal resto dei compagni. Anche la nonna di Julian conosce la crudeltà, presa di mira perché ebrea. Quando poi i nazisti arrivano a scuola per portare via tutti gli ebrei, Sara riesce a scappare proprio grazie a quel ragazzo che, in un momento cruciale, le offre gentilezza e un rifugio. Ed è trascorrendo del tempo insieme, rintanati in una casa in mezzo al bosco insieme alla madre Vivienne (Gillian Anderson), che i due ragazzini impareranno cosa vuol dire essere coraggiosi.





Come White Bird si collega a Wonder

Pur raccontando una storia diversa, Wonder e White Bird hanno diversi punti in comune. Il più evidente è naturalmente Julian, personaggio introdotto già in Wonder e interpretato da Bryce Gheisar. Mentre nel primo film Julian si è comportato da bullo, dimostrando una certa crudeltà nei confronti di Auggie, in White Bird è costretto ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni così come ad ascoltare la tragica storia di sua nonna. Frequentando la nuova scuola, Julian assaporerà sulla propria pelle cosa vuol dire essere vittima di bullismo. Entrambi i film esaltano il tema della gentilezza. Diretto da Marc Forster, White Bird dovrebbe arrivare in sala ad agosto 2023.