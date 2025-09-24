Weapons, il regista conferma l'idea per un prequel: "Ho la storia in testa"

News Cinema

Dopo il grande successo riscosso da Weapons sul grande schermo, il regista ha confessato di non averne ancora abbastanza di zia Gladys e di star valutando accuratamente un prequel del film dedicato proprio a questo personaggio, interpretato da Amy Madigan. Si vocifera da tempo che sia in fase di lavorazione un nuovo progetto dell’universo di Weapons e questa volta è stato proprio il regista ad affrontare l’indiscrezione, confermando il suo interesse.

Weapons, il regista conferma l’intenzione di realizzare uno spin-off su zia Gladys

Ai microfoni di Entertainment Weekly, Zach Cregger ha confessato il suo interesse nei confronti di zia Gladys e che gli piacerebbe approfondire di più la sua storia sul grande schermo attraverso un film prequel. Il regista ha precisato: “Stiamo lavorando per mettere insieme qualcosa in merito a questo. Ho la storia in testa. La storia è già pronta. Non l'ho ancora scritta, ma sto lavorando con un altro sceneggiatore di grande talento, un mio caro amico”. L’amico in questione non è altri che Zach Shields, che ha lavorato alla sceneggiatura di Godzilla vs. Kong e Godzilla II – King of the Monsters. Cregger ha aggiunto: “Stiamo lavorando alla storia. E vedremo. È ancora presto. Non posso dire molto, ma penso che sarà grandioso”.

Già qualche settimana fa si vociferava che Warner Bros e New Line fossero in trattative con il regista per lavorare ad un film prequel sulle origini del personaggio interpretato da Amy Madigan. All’epoca si vociferava che il regista avrebbe basato il progetto su un capitolo incentrato su Glayds che Gregger aveva tagliato dal film originale, ma ai microfoni di Entertaiment Weekly il regista ha smentito questa pista: “No, non si basa su quello”. In Weapons la trama ruota attorno al mistero che coinvolge 17 bambini della stessa classe di scuola elementare che una notte si sono svegliati tutti e 17 alla stessa ora, 2:17, uscendo di soppiatto di casa per fuggire. Il cast è guidato da Julia Garner che interpreta l’insegnante dei bambini scomparsi, la signorina Justine Gandy, ed è affiancata da Josh Brolin che interpreta il padre di uno dei bambini scomparsi così come da Alden Ehrenreich che interpreta l’Agente Paul Morgan.