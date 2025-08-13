Un prequel per Weapons? E ne abbiamo davvero bisogno? Tutti i progetti sul piatto di Zach Cregger

News Cinema

Mentre è già al lavoro sul suo film di Resident Evil, Zach Cregger secondo Hollywood Reporter potrebbe dare anche un prequel a Weapons e molto altro. Vediamo le possibilità concrete.

A seguito del successo di Weapons, Zach Cregger si trova adesso nell'invidiabile posizione di avere un'ampia gamma di possibilità tra cui scegliere quale sarà il futuro della sua carriera. Anche se, come vi abbiamo abbondantemente illustrato, sappiamo già che il suo prossimo film sarà una sua versione della saga videoludica di Resident Evil, si sta cominciando a parlare insistentemente di un prequel di Weapons, incentrato su un personaggio della storia (se non avete visto il film e avete intenzione di farlo, occhio al rischio spoiler, che cercheremo in ogni caso di limitare al massimo). Tra i più convinti che ci sia questa possibilità ci sono alcuni giornalisti di Hollywood Reporter, per la precisione della sezione Heat Vision, che dedicano alla cosa un lungo articolo che comprende anche altri progetti papabili di Cregger. Cerchiamo di riassumere la questione.

Il prequel di Weapons si farà?

Tra tutti i bellissimi personaggi creati da Cregger per Weapons, uno, il più misterioso, ha suscitato la curiosità del pubblico- Si tratta della sgargiante zia Gladys, interpretata da quella grande attrice nonché moglie di Ed Harris che è Amy Madigan. Dal momento che nella storia il suo arrivo è improvviso e non spiegato, molti hanno cominciato a interrogarsi sulla possibilità di conoscerne le origini. Da quanto riportato a Hollywood Reporter da molteplici fonti, la Warner Bros. e la New Line stanno parlando con Cregger della possibilità di un film che racconti la sua origin story. Le stesse fonti, non sappiamo quanto attendibili, affermano che Cregger abbia tolto dal film un intero capitolo sul personaggio che ne raccontava il retroterra, e dunque basterebbe espandere quello per farne un prequel. Noi ci chiediamo però se davvero ne valga la pena. Anche se Barbarian e Weapons si svolgono nello stesso universo narrativo, il regista ha dimostrato finora una visione originale e la volontà di non ripetersi, per cui non ci sembra probabile che torni a percorrere sentieri già battuti. E - parere personale - le origin story raramente risultano soddisfacenti. Per Resident Evil, prodotto dalla Columbia Pictures, Cregger ha ottenuto un cachet di 20 milioni di dollari, ragguardevole per uno che fino all'altro ieri era noto soprattutto per le commedie. Tra i suoi altri possibili progetti futuri riportati da THR, c'è Henchman, una storia originale per la divisione DC Studios della Warner, e Flood, una storia di fantascienza che a quanto pare Cregger ha già scritto. Sappiamo che da sempre le major si contendono i nuovi e redditizi talenti, noi speriamo solo che Zach Cregger, tirato per la giacchetta da tutte le parti, resti fedele alla sua ispirazione e racconti quello che preferisce, senza compromettere la sua visione. Non resta dunque che aspettare l'uscita del banco di prova che sarà il suo Resident Evil. Noi restiamo fiduciosi.