Watch Dogs, che fine ha fatto il film? Tom Blyth ci aggiorna

Girato nel 2024, il film Watch Dogs, tratto dagli omonimi videogiochi Ubisoft, non ha ancora una data d'uscita. Cosa sta succedendo? Il protagonista Tom Blyth ci aggiorna sulla situazione.

Sono trascorsi cinque anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga videoludica di Watch Dogs, ma il film tratto dal franchise Ubisoft è stato girato nell'autunno del 2024, eppure ancora non si hanno notizie sulla sua data di uscita: Screenrant ha pensato di chiedere lumi sul mistero al suo protagonista Tom Blyth, approfittando dell'attività stampa per Plainclothes. A quanto pare, il lungometraggio targato New Regency Pictures e Ubisoft Film & Television è passato dalle forche caudine di reshoot e ritocchi vari. Non è detto che sia un cattivo segno, ma naturalmente i fan sono in comprensibile ansia. Leggi anche Jordan Peele e Hideo Kojima hanno lavorato assieme a un videogame: ecco il teaser di OD

Watch Dogs, il film tratto dal videogioco Ubisoft è in ritardo per reshoot

Il film tratto dalla saga di videogiochi Watch Dogs vede nel cast Tom Blyth, Sophie Wilde e Markella Kavenagh, per la regia di Mathieu Turi. Fino ad ora non si conosce nulla di preciso della trama, tanto che gli appassionati si domandavano da quale capitolo videoludico avrebbe potuto pescare: Watch Dogs (2014), Watch Dogs 2 (2016) oppure Watch Dogs Legion (2020)? In realtà a quanto pare il soggetto firmato da Christie LeBlanc e Victoria Bata usa le storie dei giochi come base e ispirazione, ma presenta plot e personaggi diversi. Almeno questo si evince dall'aggiornamento fornito da Blyth:

Sarà figo. Siamo tornati per dei reshoot da poco, l'abbiamo persino migliorato. Sophie Wilde è fantastica. Ma non è il gioco. È molto diverso. Hanno fatto un lavoro straordinario nel creare... non voglio fare spoiler. Devo scegliere bene le parole, ma hanno fatto un lavoro straordinario nel trasformare il gioco in un film. È proprio un film. Non è un copia & incolla del gioco sullo schermo. Ha una sua identità, sembra la prima pietra di un world building.

S'intuisce quindi che non solo il film di Watch Dogs non è nei guai, ma si spera di usarlo come base di una saga articolata per il grande schermo. Ricordiamo che i videogiochi, di genere action-adventure in terza persona, sono ambientati in un futuro nemmeno troppo distopico, dove la privacy non esiste più, per colpa di un sistema operativo che monitora tutto e tutti. Tra violenza e spionaggio, chi gioca ha interpretato degli hacker a caccia della principale valuta di questo mondo decadente: le informazioni.