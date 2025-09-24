Jordan Peele e Hideo Kojima hanno lavorato assieme a un videogame: ecco il teaser di OD

News Cinema

Una inquietante anteprima del videogioco horror di Kojima annunciato come rivoluzionario.

Come più volte ricordato, quello che probabilmente è il più famoso e influente autore di videogame del mondo, il giapponese Hideo Kojima, è uno che ha un legame molto stretto con il cinema.

Da sempre divoratore di film, il 62enne Kojima è noto per aver dichiarato che il suo corpo è "al 70% fatto di film", e i suoi videogiochi, in particolare Death Stranding (che non a caso sta per diventare un film d'animazione e anche uno in live action), hanno una chiara impronta cinematografica, e coinvolgono in performance capture nomi molto noti del panorama cinematografico internazionale; nel caso di Death Stranding parliamo di interpreti come Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux e Margaret Qualley, giusto per fare qualche nome.

Ma l'intersezione tra cinema e videogame, nel caso di Kojima, non si limita a questo, o al fatto che nei suoi giochi vengano citati spesso i suoi film preferiti: apparso nella serie Copenhagen Cowboy dell'amico Nicolas Winding Refn, Kojima ha coinvolto nella realizzazione del suo nuovo gioco horror un altro nome di primissimo piano come quello del Jordan Peele di Get Out e Noi.

Il gioco si chiama OD, conta su un cast composto da Sophia Lillis, Udo Kier e Hunter Schafer, ed è stato raccontato da Kojima come qualcosa che non ha alcun precedente nella storia videoludica. Phil Spencer, amministratore delegato di Microsoft Gaming, ha definito dal canto suo questo progetto come "davvero visionario". Quel che sappiamo, fonte lo stesso KOjima, è che OD dovrebbe avere una struttura a episodi, con un diverso regisa coinvolto per ogni episodio. Non è chiaro se Peele abbia diretto uno di questi episodi o abbia lavorato con Kojima a tutte le storie e alla struttura generale del gioco. In attesa di saperne di più, ecco un teaser trailer di OD, piuttosto inquietante, e intitolato "Knock".



