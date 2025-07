Wake Up Dead Man - Knives Out 3, il regista svela come sarà diverso da Glass Onion

News Cinema

Rian Johnson è di ritorno su Netflix con Wake Up Dead Man - Knives Out 3 e ha spiegato come questo film sarà diverso da Glass Onion e più simile a Cena con delitto.

Daniel Craig è di ritorno con Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Il suo Benoit Blanc dovrà indagare ancora una volta su uno o più misteri ma, a detta del regista e sceneggiatore Rian Johnson, questo film sarà diverso dal precedente Glass Onion. Perché?

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il regista spiega perché sarà molto diverso da Glass Onion

Dopo il primo successo di Cena con delitto, Rian Johnson ha riproposto Benoit Blanc da protagonista in Glass Onion trascinando l’amato detective su un’isola privata per indagare su un caso di omicidio. E si ritroverà ancora una volta immischiato in grandi misteri anche in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ma, a detta di Rian Johnson, questo film sarà diverso dal precedente. Ai microfoni di Rolling Stone, il regista ha ammesso che questo film è “incredibilmente diverso da Glass Onion”, perché “molto più gotico” con un tono “molto più concreto”.

È incredibilmente diverso da Glass Onion . Abbiamo pubblicato un teaser trailer un mese fa. Ha un tono molto più gotico, molto più concreto. In questo senso è più simile al primo. In un certo senso, torna alle vere origini del genere, che, antecedenti ad [Agatha] Christie, risalgono a [Edgar Allan] Poe.

In merito ai tre film realizzati finora, il regista ha riflettuto sul fatto che il detective non sia effettivamente il vero protagonista: “È qualcosa che fanno tutti i buoni gialli. Anche in molti libri di Christie, ha fatto lo stesso: c'è un protagonista che non è il detective. In definitiva, questi tipi di film devono essere guidati dallo stesso motore. Devi preoccuparti che un personaggio ottenga o meno ciò che vuole. Il detective è più simile allo squalo di Lo squalo, più una presenza divina nel film. È molto difficile vendere le poste in gioco emotive riguardo ai detective stessi”.