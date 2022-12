Wakanda Forever: è record al boxoffice USA proprio come Black Panther

News Cinema

Con un guadagno di oltre 400 milioni di dollari negli Stati Uniti, Wakanda Forever imita Black Panther in un record al botteghino che riguarda i film dell'MCU. Chadwick Boseman ne sarebbe felice.

Se Chadwick Boseman ci guarda da lassù, può rallegrarsi, anzi festeggiare alla grande, per il risultato al boxoffice di Black Panther: Wakanda Forever. Il film di Ryan Coogler, infatti, è in testa alla classifica degli incassi USA da ben cinque settimane, proprio com'è accaduto, nel 2018, a Black Panther, primo cinecomic in assoluto con un supereroe dalla pelle nera e che per giunta era anche un abilissimo leader politico. Tutto questo significa che la saga di Black Panther è una saga da record, perché nessun altro franchise ha mai ottenuto simili risultati.

I segreti del successo di Black Panther - Wakanda Forever

Sono molte le ragioni del successo di Wakanda Forever, che ha risolto brillantemente il problema dell'assenza di Black Panther (Chadwick Boseman, appunto) immaginando la morte di T'Challa a causa di una oscura malattia e omaggiando, a inizio film, il leader di Wakanda, lo stato africano che, grazie al Vibranio, è economicamente prospero oltre che super tecnologico.

C'è poi da considerare che il cinecomic chiude la fase 4 dell'MCU e, secondo la nostra fonte, che è Screenrant, questo può aver assicurato una massiccia presenza in sala.

E che dire della celebrazione del girl power che il film si pregia di fare proponendo personaggi femminili risoluti, forti e resilienti?

Infine dobbiamo considerare il messaggio ambientalista di Wakanda Forever, che condanna l'impudente sfruttamento delle risorse naturali, e l'ottima e complessa regia di Ryan Coogler, che, grazie a un pool di validi collaboratori, ha potuto mescolare magnificamente fantascienza e fumetto.

Sempre in tema di incassi americani, sono andati decisamente bene lo scorretto film di Natale Una notte violenta e silenziosa (con David Harbour) e The Whale, che, con soltanto sei sale a disposizione, ha esordito con 360.000 dollari.