Voyage of Time: Il Cammino della Vita, una clip di backstage sugli effetti speciali del film di Terrence Malick

In anteprima esclusiva vi mostriamo delle immagini del dietro le quinte della lavorazione di questo film del grande regista americano, che debutta nei cinema italiani il 3 marzo distribuito da Double Line in collaborazione con Lo Scrittoio.

Giovedì 3 marzo debutterà nelle sale italiane Voyage of Time - Il Cammino della Vita, il film documentario diretto da Terrence Malick che venne presentato alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Nato da una costola di The Tree of Life, il film - che è prodotto da Brad Pitt e conta sulla voce narrante di Cate Blanchett - è un'ambiziosa esplorazione nel corso della quale il regista racconta la storia dell'Evoluzione, partendo dal Big Bang per arrivare a un futuro irrappresentabile, rappresentandolo. Anche grazie a un uso estensivo della CGI, utile a raccontare per immagini la formazione della Terra, la nascita delle prime forme di vita, gli albori della civiltà umana e la sua affermazione definitiva.

E proprio il grande lavoro fatto al computer, e gli effetti speciali stupefacenti che regalano a Voyage of Time il suo aspetto abbagliante sono raccontati un questa clip che racconta il backstage del film, e che vi proponiamo in anteprima esclusiva.

Voyage of Time - Il cammino della vita: una clip di backstage in anteprima esclusiva