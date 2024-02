Volare: Margherita Buy giapponesina bionda in una clip in anteprima esclusiva del film su terrore dell'aereo

News Cinema

Arriva in sala il 22 febbraio con Fandango Volare, primo film da regista di Margherita Buy, che affronta una delle sue più grandi paure e, con ironia e tenerezza, parla di un rapporto madre figlia e di una piccola fetta di umanità che tenta di superare le proprie fragilità e fobie. Nel cast anche la figlia della Buy Caterina De Angelis.

Una splendida Margherita Buy in kimono azzurro mangia il sushi rigorosamente con le bacchette in una clip di Volare che vi mostriamo in anteprima esclusiva. Invece di godersi silenziosamente il pasto, guarda il monitor di un computer e prende una decisione importante.

Come suggerisce il titolo del primo film da regista dell’attrice, ci troviamo di fronte a una commedia sulla paura di attraversare i cieli a bordo di un aereo: timore, e in certi casi terrore, che affligge una buona parte dell'umanità. In realtà il film, che esce il 22 febbraio distribuito da Fandango, è un invito ad accettare le proprie fragilità e, se non a superarle, almeno a riderci sopra.

Volare racconta la storia di AnnaBì, un'attrice che nel nome ricorda il celeberrimo film di Takeshi Kitano Hana-Bi. AnnaBì potrebbe dare una svolta alla propria carriera se solo riuscisse a prendere un aereo per andare in Corea. A spingerla a frequentare un corso che toglie la paura di volare è però una ragione familiare. AnnaBì ha una figlia che sta per andare in America a studiare, e la nostra protagonista vorrebbe accompagnarla. E chi interpreta questo secondo personaggio? Caterina De Angelis, che poi è la figlia della Buy.

Con Volare Margherita Buy dimostra di saper padroneggiare la commedia. La risata nasce sia dalle battute e dalle goffaggini di AnnaBì che dalle dinamiche che si creano all'interno del bizzarro gruppo di sconosciuti con cui l'attrice condivide il corso anti-panico da aereo. La presenza di questa buffa compagnia rende il film una vicenda corale, in cui recitano anche Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci, Oscar Matteo Giuggioli, Alice Ferri, Eros Galbiati, Ahmed Hafiene, Massimo De Francovich ed Elena Sofia Ricci. La sceneggiatura è della stessa Buy, di Doriana Leondeff e di Antonio Leotti.

