Vogliamo ci sia ancora un domani: il cinema italiano indipendente riunito a Roma per il suo futuro

Si è tenuto stamane al cinema Adriano, nella capitale, uno storico incontro che ha visto assieme tutte le principali associazioni di categoria della filiera dell'industria cinematografica italiana, che chiede un confronto immediato con il governo da un lato, e con broadcaster e piattaforme dall'altro, per affrontare un momento di grave crisi.

Si è tenuto a Roma, presso il cinema Adriano, un incontro che è giustamente stato definito storico. Storico nel suo riunire insieme tutte le principali associazioni di categoria che fanno parte della filiera dell’industria cinematografica italiana: dai produttori agli attori, passando per gli autori (registi e sceneggiatori) e tutto il comparto tecnico.

Evocativo e assieme esplicativo il titolo di questo convegno: “Vogliamo ci sia ancora un domani”. Ovvero: il mondo del cinema indipendente italiano ha voluto far sentire la sua voce in un momento critico per il settore, con l’incertezza che domina sul fronte dei rapporti con la politica, e il rinnovo della legge che regola il sostegno statale all’industria da un lato, e una situazione in cui - dopo la sbornia degli anni della pandemia - si riscontra una drastica riduzione dell’investimento nella produzione da parte di piattaforme e broadcaster.

“Da una situazione di piena occupazione e forte crescita in tutti i segmenti della filiera, siamo oggi di fronte a una vera e propria emergenza con molte produzioni rinviate o cancellate”, si legge nel comunicato stampa che annunciava l'iniziativa.

“Non siamo qui per battere cassa o per lamentarci”, ha dichiarato Andrea Occhipinti, patron di Lucky Red, all’inizio di questo incontro. “Quello che vogliamo è fare chiarezza, perché spesso sul mondo del cinema e dell’industria cinematografica si dicono cose che non sono vere”.

Secondo i dati snocciolati nel corso dell’incontro, l’industria cinematografica italiana è composta da 9.000 imprese, la stragrande maggioranza delle quali PMI (piccole o medie imprese), che generano direttamente 65mila posti di lavoro, e 114 mila nelle filiere connesse. La forza lavoro è più giovane e con una percentuale di donne maggiore e più qualificata rispetto alla media nazionale e con più competenze digitali e linguistiche. Il fatturato generato è di 13 miliardi di euro, il 10% del totale europeo e, sempre in contesto europeo, l’Italia è il quarto mercato di riferimento, il terzo per produttività del lavoro.

Ma non è solo in virtù di tutto questo che le associazioni di categoria chiedono con urgenza l’apertura di un confronto con il Ministero della Cultura per la definizione della nuovo decreto che se dovrebbe chiarire le risorse a disposizione del settore per il 2024 (si parla di 700 milioni di euro), e la ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo tra le diverse linee di intervento: finanziamenti automatici e selettivi.

Sui primi Occhipinti ha sottolineato la complessità burocratica per il loro ottenimento, mentre sui secondi ha auspicato che vengano considerati prioritari film con basso budget e le società che più ne hanno bisogno, nonché una revisione delle commissioni che ne gestiscono l’attribuzione che vorrebbe composte da “persone competenti, capaci di saper leggere le sceneggiature, abituate a fare quel mestiere, attive, e ovviamente pagate per il loro lavoro”.

Il punto, come è stato sottolineato, è che l’investimento pubblico sul cinema è un investimento virtuoso: per ogni euro investito nel settore cine-audiovisivo se ne creano 3,54 in tutta l’economia italiana: la maggior parte di essi in altri settori economici, con effetti molto positivi sulla creazione di occupazione diretta, indiretta e indotta.

Smentita l’idea che il tax credit di cui ha usufruito il cinema italiano - un tax credit che è leva economica e occupazionale, e che stimola la crescita del settore - sia stato pari, nel 2022 a 768,35 milioni: di quella cifra complessiva, di cui hanno usufruito anche investitori stranieri e il comparto televisivo, il cinema ha usufruito solo del 22,9%, pari a 175,71 milioni.

Per i produttori, da smentire è anche il luogo comune che vuole che in Italia si produca troppo, e che i film italiani vadano male al botteghino (176 i film prodotti nel 2022, che però pochi non sono, specie se messi confronto coi 191 della Francia; 24% la quota nazionale del box office nel 2023), ma ancora di più che l’incasso in sala sia l’unico indicatore del successo commerciale di un film: da considerare ci sono, dicono i produttori, tutte le vendite successive, che si tratti di estero, piattaforme, home video o anche gli eventuali diritti per remake.

Se dal governo il comparto cinema chiede chiarezza, giacché l’incertezza attuale aumenta la stasi produttiva, da interlocutori privati come broadcaster e piattaforme, si chiede prima di tutto di non auto-distribuire attraverso le loro filiali tutti i propri prodotti, e di lasciare sul mercato i diritti di sfruttamento, per evitare concorrenza sleale con i soggetti indipendenti privati; di non ridurre costantemente gli investimenti e di credere nel settore; e di garantire l’equa ripartizione dei diritti con i produttori originari.

Particolare attenzione poi è stata datata anche al settore dell’animazione e del cinema documentario, ingiustamente dimenticato e penalizzato tanto dallo stato quanto dai privati.

Gli attori, rappresentati da Jacopo Olmo Antinori e Vittoria Puccini, hanno condiviso la preoccupazione dei produttori circa lo stato dell’industria, ricordando come solo una minima parte di coloro che svolgono questo mestiere vivono il benessere e il privilegio che nell’immaginario collettivo si associa loro, e lo stesso è valso per gli sceneggiatori, che hanno sottolineato per bocca di Francesca Tozzi come “il lavoro autoriale non viene considerato vero lavoro”, pur essendo la scrittura la base prima e fondamentale della creatività e delle storie che poi i film raccontano al pubblico.

A chiudere l’incontro, Marco Bellocchio. Il grande maestro ha voluto sottolineare la grande importanza di questa manifestazione unitaria: “in passato non è mai stato possibile lottare tutti insieme, non ricordo uno sciopero generale e audiovisivo di tutte le categorie, assieme, non ho un ricordo di un momento in cui siamo stati tutti uniti, sebbene il cinema sia tradizionalmente di sinistra. Allora ho un messaggio che è moroteo: come disse Moro nel suo ultimo discorso all’Assemblea Nazionale della DC, restiamo uniti. Non dobbiamo nascondere le diseguaglianze che ci sono tra le categorie, e all’interno delle stesse, ma dobbiamo trovare l’unità di fronte a eccezionali emergenze, a un momento pre catastrofico per l’umanità, e ridurre la nostra rabbia, chiedendo un confronto unito con la politica che comanda legittimamente e ha il potere di decidere”.

