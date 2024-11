Vite vendute: ecco il trailer della versione restaurata del capolavoro di Henri-Georges Clouzot

News Cinema

Prima versione cinematografica del romanzo che poi ha ispirato anche l'altrettanto grande Il salario della paura di Friedkin, il film di Clouzot (che potete vedere in streaming su Prime Video) è stato restaurato in 4K. Ecco il trailer di vite vendute.

Il problema con la Nouvelle Vague è che, nella sua giusta ansia di rinnovamento e nell'impatto che ha avuto sul cinema e sui cinefili di tutto il mondo, è stato a volte quello di far dimenticare a troppo e troppo in fretta alcuni grandissimi autori del "cinema di papà": tra questi, Henri-Georges Clouzot, uno di quelli che i giovani critici e registi che si riunivano attorno ai Cahiers du cinéma prendevano (ingiustamente) di mira.

E invece Clouzot è stato un regista enorme, autore di almeno due conclamati capolavori e di un terzo, incompiuto, che sarebbe sicuramente stato tale.

L'incompiuto è L'Enfer, coraggiosissimo e sperimentale progetto che vedeva protagonista la bellissima Romy Schneider che un Clouzot già malato non ha potuto terminare, ma di cui è possibile assaggiare la grandezza grazie a un bellissimo documentario che si intitola L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot. I due capolavori sono I diabolici (che è stato per Hitchcock uno dei motivi per girare Psycho) e, ancor di più Vite vendute.

Vite vendute è uno dei tre film che sono stati realizzati a partire dal romanzo di Georges Arnaud ("Il salario della paura") che raccontava di quattro disperati avventurieri che, in un Sudamerica da incubo, accettavano l'offerta di guidare due camion carichi di nitroglicerina lungo un pericoloso e accidentatissimo tragitto. Dopo quello di Clouzot sono arrivati poi un altro capolavoro come Il salario della paura di William Friedkin, e un film prodotto da Netflix e uscito pochi mesi fa che dal capolavoro è quanto di più lontano possibile.

Ora il Vite vendute di Clouzot è stato restaurato in 4K da TF1 Studio in collaborazione con la Cinémathèque française, e il supporto di CNC, Archives audiovisuelles de Monaco, Kodak e CGR Cinémas. Qui di seguito vi proponiamo il trailer ufficiale del restauro di Vite vendute, nella speranza vi venga voglia di andare a recuperare il film intero, che nel nostro paese è disponibile in streaming su Prime Video.