Vita da Gatto, il trailer italiano del film dove un micio parigino scopre la natura

Vi mostriamo il trailer italiano di Vita da gatto, storia dell'amicizia tra una bambina e un gatto, che grazie a lei viaggia dai tetti di Parigi alla scoperta di una natura che non ha mai vissuto. Dal 18 aprile al cinema.

Dal 18 aprile sarà al cinema Vita da gatto, fiaba moderna con animali verissimi, nello stile del regista Guillaume Maidatchevsky, del quale abbiamo da poco visto Kina e Yuk alla scoperta del mondo. In questo caso siamo di fronte al suo film precedente, inedito in Italia fino ad ora e distribuito da Plaion Pictures. Ecco il trailer ufficiale italiano del lungometraggio.



Vita da gatto, una grande avventura per un piccolo felino

Guillaume Maidatchevsky dai tempi di Ailo - Un'avventura tra i ghiacci è un autore che ama coniugare il taglio documentaristico con il racconto per famiglie: il suo Vita da gatto non fa eccezione, perché narra del piccolo Rroû, un normalissimo micino europeo che viene trovato tra i tetti di Parigi dalla piccola Clémence (Capucine Sainson-Fabresse), una bambina di dieci anni. La complicità tra loro è istantanea, ma le cose cambiano quando la famiglia si trasferisce in montagna, nei Vosgi, nord-est francese. Per la prima volta il gatto affronta la natura vera che non ha mai conosciuto, mettendosi presto nei guai. Clémence e la scontrosa nuova vicina Madeleine (Corinne Masiero) andranno in soccorso, costruendo un legame proprio grazie a Rroû. Il film è una coproduzione tra Francia e Svizzera, scritta da Maidatchevsky con Michaël Souhaité, adattando il romanzo "Rroû" (1931) di Maurice Genevoix. Le riprese si sono svolte tra Parigi, Nancy per la parte cittadina, e Plainfaing e La Bresse nei Vosgi. Leggi anche Kina e Yuk, Benedetta Rossi ci racconta il suo primo doppiaggio: "Ho cercato di fare un buon lavoro"