Vision Distribution presenta a Ciné 2021 i suoi film in arrivo al cinema nei prossimi mesi

News Cinema

A Ciné di Riccione la commedia ha avuto uno spazio importante, anche grazie a Ritorno a Coccia di morto, il secondo capitolo del Gatto in tangenziale. Uno dei titoli di riferimento per Vision Distribution, insieme ad America Latina dei fratelli D'Innocenzo e molti altri.

Come un gatto in tangenziale è stato un successo da 10 milioni di euro nell'era del cinema pre-pandemia. Arriva ora il sequel, sempre con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, oltre alla new entry Luca Argentero. Si tratta del titolo di punta del listino Vision Distribution, appena presentato alle Giornate professionali di cinema di Riccione. Ci sono poi America Latina dei gemelli D'Innocenzo, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, 3/19 di Silvio Soldini e molti altri.

Ce ne parla il nuovo amministratore delegato di Vision, Massimiliano Orfei, in questa video intervista.