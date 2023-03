Virginie Efira incinta del secondo figlio

News Cinema

L'attrice Virginie Efira è in grandę ascesa e ormai riconosciuta come una delle più amate interprete europea. Novità per lei, incinta del secondo figlio a 45 anni.

Un momento d'oro, quello che sta vivendo Virginie Efira. Ha cominciato come conduttrice per la televisione belga, per poi farsi conoscere in film brillanti e commedie francesi, mentre ormai negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio fra le attrici europee più amate, anche grazie a scelte coraggiose e collaborazioni con registi come Paul Verhoeven (Elle e soprattutto Benedetta) e Rebecca Zlotowski (I figli degli altri), vincendo poche settimane fa il César (alla sesta nomination) come miglior attrice protagonista per il bellissimo Revoir Paris di Alice Winocour, in uscita nelle nostre sale il 15 giugno prossimo per Movies Inspired.

Arriva ora da Paris Match la notizia, confermata dalle solite fonti vicine all'attrice, che Efira (45 anni) sarebbe in attesa del suo secondo figlio, il primo dall'attuale compagno, l'attore franco-canadese Niels Schneider (35), protagonista dei primi due film di Xavier Dolan, J'ai tué ma mère e Les Amours imaginaires, e con cui è legata dal 2018. In passato è stata sposata con il comico Patrick Ridremont, fra il 2002 e il 2005, mentre ha avuto dal regista Mabrouk El Mechri una figlia, Ali, che oggi ha quasi 10 anni.

Efira e Schneider si sono conosciuti sul set di Un amour impossible di Catherine Corsini.