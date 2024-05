Vincent deve morire: una clip in anteprima esclusiva del film in arrivo al cinema

News Cinema

Chi è Vincent, e perché tutti, improvvisamente, sembrano voler fagli del male? Ecco una clip in anteprima esclusiva del film Vincent deve moire, al cinema dal 30 maggio con I Wonder Pictures.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 all’interno della Semaine De La Critique, e successivamente al Torino Film Festival dello stesso anno, nella sezione Crazies, dedicata al cinema horror e di genere, Vincent deve morire è l'opera prima del regista francese Stéphan Castang, che ha fatto molto discutere gli appassionati.

Il film è un insolito thriller/horror psicologico che, partendo da uno spunto chiaramente carpenteriano, cerca di raccontare questi tempi impazziti in cui ci tocca vivere. La storia è quella di Vincent, un uomo tranquillo e mite che vede la sua vita diventare un incubo quando, dapprima nell'ufficio dove lavora, e poi sempre più di frequente, e in altri luoghi, inizia a venire attaccato da persone a lui sconosciute che non solo cercano di fargli del male, ma addirittura di ucciderlo. La situazione si farà sempre più insostenibile e rischiosa, costringendo Vincent a lasciare il lavoro e la sua città, Lione, in cerca di luoghi poco popolati e quindi per lui più sicuri. In teoria.

Vincent deve morire sarà nel cinema italiani dal 30 maggio con I Wonder Pictures, e questa è una sua clip che noi di Coming Soon vi proponiamo in anteprima esclusiva:



Vincent deve morire: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD