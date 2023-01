Viking Wolf: il trailer. Lupi mannari norvegesi in arrivo su Netflix

News Cinema

Arriva in streaming sulla piattaforma venerdì 3 febbraio quello che è presentato come il primo film di licantropi proveniente dalla Norvegia. Ecco trailer e trama di Viking Wolf.

Di lupi mannari, al cinema, ne abbiamo visti tanti. Provenienti dalla Norvegia però, mai prima d'ora. O meglio: prima del 3 febbraio, quando in streaming su Netflix debutterà Viking Wolf, che sul suo biglietto da visita porta appunto stampigliata la dicitura: "il primo film di lupi mannari norvegesi".

Presentato a ottobre al Ramaskrik Film Festival, e uscito nelle sale patrie il 18 novembre, con un buon successo di pubblico e critica, Viking Wolf (che in originale fa Vikingulven) racconta la storia di una ragazza 17 enne che, quando la mamma trova lavoro nel dipartimento di polizia locale, lascia la capitale Oslo per trasferirsi in una piccola città di provincia, Nybo, nel Telemark. Lì presto si trova in una strana situazione quando, dopo una festa alla quale partecipava, la ragazza si trova testimone di uno strano omicidio commesso ai danni di un altro giovane da qualcuno o da qualcosa.

Alla regia di Viking Wolf c'è Stig Svendsen, che ha scritto il film assieme a Espen Aukan, lo stesso sceneggiatore che ha firmato il copione di Troll. Nel cast ci sono poi Elli Müller Osborne, Liv Mjönes, Vidar Magnussen, Øyvind Brandtzæg e Arthur Hakalahti.

Questo è il trailer ufficiale originale di Viking Wolf: