Il regista di The Wave e del Tomb Raider con Alicia Vikander dirige un film a cavallo tra azione, fantasy e horror che trovate disponibile in streaming su Netflix, nel quale un gigantesco troll, una delle creature del folklore norvegese, minaccia di distruggere Oslo.

L’Occidente d'inizio Novecento, quello della Hollywood degli anni d’oro e della nascita delle metropoli, ha prodotto King Kong. A metà del secono in Oriente invece, nel Giappone post bellico e post nucleare, è nato Godzilla.

Oggi a metà strada tra questi due estremi del mondo, nella Vecchia Europa in crisi, e per la precisione in Norvegia, la creatura che emerge dalle viscere della terra per sconvolgere la civiltà e per affascinare lo spettatore è figlia del folklore, e delle tradizioni popolari. E il troll del film omonimo di Roar Uthaug che trovate in streaming su Netflix viene risvegliato, o liberato, fate un po’ voi, quando si lavora a un tunnel sotto a una montagna avversato dagli ambientalisti, in una situazione un po’ TAV/Valsusa, ma in salsa scandinava.

A citare Kong e Godzilla, che sono figure mitiche e cicliche della storia del cinema, in questo momento nuovamente in auge grazie al MonsterVerse di Warner e Legendary, è lo stesso Troll, nei dettagli e in certe cose più evidenti, e a essere citate sono, sembrerebbe, più le versioni classiche o moderne delle creature, e assai meno le loro più recenti o postmoderne derive.

Dovendo pensare a due titoli, verrebbero in mente il King Kong di John Guillermin e il Godzilla di Ronald Emmerich, film ingiustamente bistrattati.

Quella inseguita, e acchiappata, da Uthaug è una spettacolarità cinematografica chiaramente modellata su quella hollywoodiana, a cominciare dalla struttura del copione, ma senza le ipertrofie più recenti, con una grande attenzione, se così possiamo dire, alla dimensione umana.

Tanto della bestia quanto degli altri personaggi.





Troll è un prodotto ben fatto, abbastanza divertente, con personaggi che funzionano nel loro essere chiaramente funzione narrativa. Abbiamo la paleontologa destinata a salvare Oslo e tutta la sua nazione grazie al bagaglio di esperienze (specie quelle che arrivano da un padre a lungo considerato matto); un sidekick proveniente dalla politica che ha il ruolo di alleggerimento comico; un aitante soldato che s’innamora di lei; i politici buoni e quelli cattivi e i militari non antimilitaristi, quello no, ma di certo non bellicisti.

Abbiamo, ovviamente, il Troll e la Distruzione che incarna.

Ci sono poi una bella scena in un parco divertimenti di Lillehammer e una, ambientata nel Castello Reale di Oslo, di stampo quasi bondiano, che comprende un maggiordomo che pare quasi Q, e le auto del garage reale, tra cui spicca un pick-up giallo Chevrolet degli anni Settanta: “la preferita della regina”. E non mancano i momenti in stile "la Bella e la Bestia", col coraggio di non chiudere tutto nella maniera più sdolcinata.





Regna però sovrana, in tutto questo, un’atmosfera meccanicista che mette la sordina a emozioni e meraviglie. Anche rispetto all'ottimo The Wave, film precedente dello stesso regista.

Perché tutto, ma proprio tutto, in Troll appare studiato sulla carta per soddisfare esigenze produttive razionali, dimenticando di scavare nel mistero, nella fiaba, nella magia: quelle stesse cose che, paradossalmente, sono alla base del film, nel messaggio che fin dalla prima scena papà Tobias (il pazzo) cerca di far arrivare alla figlia Nora (la paleontologa).

Troll si fa guardare, e si mette da parte. Il Troll Hunter di André Øvredal era tutta un’altra cosa, e dovreste correre a recuperarlo.