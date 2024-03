Viggo Mortensen a tutto western: il trailer di The Dead Don't Hurt

News Cinema

L'attore interpreta e dirige questo film che lo vede al fianco di Vicky Krieps e che è l'ennesimo segnale della rinascita di un genere immortale. Ecco il trailer e la trama di The Dead Don't Hurt.

Per il suo secondo film da regista dopo il Falling del 2020, Viggo Mortensen ha affrontato il genere cinematografico per eccellenza, quel western che sembra sempre resuscitare quando pare lì lì cadere nell'oblio. Il film di Mortensen, che lo vede protagonista assieme a Vicky Krieps, si intitola The Dead Don't Hurt e - assieme all'atteso, epico Horizon in due parti di Kevin Costner, e all'annunciato Eddington di Ari Aster - è l'ennesimo segnale di riscossa del western.

Presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival lo scorso settembre, e ambientato negli anni Sessanta del XIX secolo, The Dead Don't Hurt - basato su un copione dello stesso Mortensen - è secondo il suo autore un western femminista, non a caso dedicato alla madre di Mortensen, nel quale la vera protagonista è il personaggio interpretato da Vicky Krieps.

Questa la trama completa ufficiale:

Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) è una donna fieramente indipendente che inizia una relazione con Holger Olsen, (Mortensen), un immigrato danese. Dopo averlo incontrato a San Francisco, accetta di partire con lui alla volta della tranquilla cittadina di Elk Flats, nel Nevada, dove l'uomo ha una casa e dove progettano di iniziare una vita assieme. Ma a separarli arriva lo scoppio della guerra civile, e la decisione di Olsen di arruolarsi con gli Unionisti. Vivienne è quindi costretta a cavarsela da sola in un luogo controllato da un sindaco corrotto, Rudolph Schiller (Danny Huston), e dal suo socio d'affari senza scrupoli, il potente ranchero Alfred Jeffries (Garret Dillahunt). Vivienne si deve anche difendere dalle avances indesiderate di Weston (Solly McLeod), il figlio violento e ribelle di Alfred, che prende a corteggiarla aggressivamente. Quando Olsen torna dalla guerra, sia lui che Vivienne dovranno scoprire e accettare le persone che sono diventate nel corso del tempo passato separati.