Vermiglio, storia di una famiglia: incontro con Maura Delpero sul film in concorso a Venezia

News Cinema

Una storia personale, quella della sua famiglia, ma in un'epoca che non ha vissuto. Un paesino di montagna trentino nell'ultimo anno della Seconda guerra mondiale è al centro di Vermiglio, secondo film di Maura Delpero presentato in concorso al Festival di Veneiza. L'abbiamo incontrata.

“Parliamo sempre della nostra infanzia”. Commenta così il ritorno sul tema della genitorialità e dei figli, dal Maternal del suo primo film al paterno di Vermiglio, la regista Maura Delpero, che si presenta in concorso al Festival di Venezia. Un passo importante, vissuto con entusiasmo e partendo da un paese, quello del titolo, che rimanda alla storia della sua famiglia. Incontrando la stampa, ha ricordato come tutto sia partito da un lutto, la morte del padre, e da una bella notizia, la sua apparizione in sogno nei panni di un bambino. Il film racconta dell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, "con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino, essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria”.

Delpero si schernisce rispondendo all’invocazione di Ermanno Olmi da parte del direttore della Mostra, Alberto Barbera, per parlare di Vermiglio, in sala il 19 settembre per Lucky Red. “È un complimento e una responsabilità, lo amo anche se il mio metodo di lavoro non guarda fuori, ma parte da dentro. Mi metto in ascolto rispetto al mio inconscio, senza il filtro della razionalità o di quello che mi è accaduto nella vita. Sono partita dall’apparizione di mio padre bambino l’ho poi seguito, per scoprire persone che conoscevo personalmente, visto che si tratta della storia della mia famiglia, così come dei luoghi, ma in un tempo che non conoscevo, come quello della Prima guerra mondiale. È stato fruttuoso quindi stabilire un dialogo fra quanto ben conoscevo e lo spazio all’immaginazione, riempiendo i vuoti aiutata da questo sentimento nato dal film”.

Ambientato e girato in un paese dell’Alta Val di Sole, fra Trentino e Lombardia, in cui alcune piccole realtà rivendicano la resistenza nei confronti di un turismo di massa che ha coinvolto anche quei luoghi, ha visto impegnata la regista in un lungo lavoro esplorativo. “Mi piace immergermi, scrivere stando sul posto, vado in giro nei bar a parlare con i signori, a bere grappa e birra, in cerca di piccole gemme rimaste nel tempo. Ho scelto ogni comparsa o bambino, quelle facce ma anche quel modo di muoversi nello spazio. Sono persone che non si presenterebbero mai a un casting tradizionale. Poi c’era il dialetto, per me che amo le lingue un aspetto cruciale, ho rotto le scatole agli attori molto, perché fosse una delle musiche di un film che ne ha poche, e solo diegetiche”.

Ci sono molti bambini in questa storia di una famiglia numerosa, sono loro i commenti notturni nei letti e i sussurri che costituiscono, come ricorda Delpero, “i suoni di un film sui bambini strappati all’infanzia dalla guerra, a volte senza padri in una società deprivata. Allo stesso tempo mantenevano uno sguardo fanciullesco in cui esprimere la propria intimità. Spesso è un mondo, in quegli anni e in montagna, raccontato attraverso le necessità, più che i desideri, ma ritengo sia un pregiudizio. C’erano eccome, ed è stato interessante raccontarli con la loro potenza e i loro non detti che creavano una sorta di pentola a pressione, attraverso piccole confessioni e guardandoli muovere ho cercato di raccontare un mondo sotterraneo”.

Il tutto usando molti attori non professionisti, insieme a qualche “cittadino” come il maestro e capofamiglia, Tommaso Ragno, che ha fatto un grande lavoro di prove, anche per assumere “il movimento in montagna che è diverso da quello di pianura”, aggiunge la regista. “La montagna ti ricorda come sei piccolo, subisci il freddo e cammini controvento, con una natura che può essere maligna. Ho lavorato molto in levare, sul trattenere. Come suggerisce un proverbio trentino, ‘la lingua sta meglio dentro i denti’. Il tutto, però riuscendo a far trasparire comunque, attraverso piccoli gesti e situazioni, un vulcano di emozioni. È un film sulla guerra senza la guerra, rimane fuoricampo ma presente in dettagli come li mine sul terreno, le donne nelle cucine, impossibilitate a studiare se non una per famiglia a causa delle privazioni. A me piace quello che rimane fuori, che spesso è più potente di quello che si vede. In quattro stagioni passiamo dalla guerra alla pace, ma anche a un passaggio epocale dal collettivo all’individuale, dalla campagna alla città, direi anche dall’antico al moderno. Il dopoguerra era un momento molto interessante da raccontare”.