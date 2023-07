Vera: Vera Gemma e la regista Tizza Covi presentano il film il 5 luglio al Forum Austriaco di Cultura di Roma

News Cinema

Per chi è a Roma mercoledì 5 luglio proiezione gratuita di Vera, uno dei film indipendenti migliori dell'anno, alla presenza della regista Tizza Covi e della protagonista Vera Gemma.

Vera scelto per la chiusura di Sotto le stelle dell'Austria

La proiezione di Vera è l'evento di chiusura di Sotto le stelle dell'Austria, la rassegna all'aperto del Forum che da undici anni propone agli spettatori i titoli più interessanti del cinema austriaco contemporaneo, come sempre a ingresso libero su prenotazione. Diretto dalla coppia Tizza Covi e Rainer Frimmel, tra le voci più originali del cinema europeo di oggi, Vera ha ottenuto due premi alla Mostra del Cinema di Venezia, portando alla ribalta la straordinaria protagonista, Vera Gemma. Figlia dell'attore Giuliano, Vera è una donna che ha dovuto combattere molte battaglie: con il loro stile inimitabile, i due registi le cuciono addosso una storia a metà strada tra documentario e finzione, facendo emergere la profonda umanità di Vera e la sua capacità straordinaria di connettersi con le persone più diverse, in una periferia romana quasi pasoliniana. Il film, considerato una delle rivelazioni dell'anno, è anche l'esempio perfetto degli scambi e del dialogo culturale continuo tra l'Austria e Roma.

L'ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria. Per prenotarsi scrivere a prenotazione.forumaustriaco@gmail.com indicando nome e cognome e il film scelto. Le richieste, da inviare entro le 12.00 del giorno della proiezione, saranno ammesse in ordine di arrivo fino a esaurimento posti. La prenotazione sarà valida solo al ricevimento di un'email di conferma. Noi vi invitiamo a provarci perché Vera vale davvero la pena di essere visto. Qua sotto, se vi interessa, la nostra intervista a Vera Gemma.