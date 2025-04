Venom, il crossover con Spider-Man stava per accadere: "Ci siamo andati molto vicini", parola di Tom Hardy

News Cinema

Ospite di un podcast, Tom Hardy ha rivelato che un crossover tra Venom e lo Spider-Man di Tom Holland stava quasi per diventare realtà, ma gli accordi delicati tra Marvel Studios e Sony lo hanno fanno saltare. Hardy rimane contento del lavoro svolto.

La trilogia di Venom si è conclusa e tra Eddie Brock e Peter Parker non c'è stato mai un incontro: Tom Hardy avrebbe desiderato molto recitare con Tom Holland, ma era un crossover alquanto ardito, non tanto dal punto di vista narrativo, quanto da quello contrattuale. Come ben sappiamo il Sony's Spider-Man Universe non coincide con il Marvel Cinematic Universe: le due major collaborano solo per i lungometraggi della saga ammiraglia, come il prossimo Spider-Man: Brand New Day, al cinema dal luglio 2026. I film di Venom non erano un' "eccezione" come quegli altri, ma Hardy ne va molto fiero, come ha raccontato al The Discourse Podcast. Leggi anche Dopo Venom The Last Dance la Sony avvia Agent Venom? Uno scoop lo suggerisce

Tom Hardy e il crossover di Venom con Spider-Man: "L'avremmo fatto per i ragazzini"