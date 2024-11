Dopo Venom The Last Dance la Sony avvia Agent Venom? Uno scoop lo suggerisce

News Cinema

La storia di Eddie Brock alias Tom Hardy termina in Venom: The Last Dance, ma cosa ne sarà del simbionte alieno? Secondo lo scooper Daniel Richtman, la Sony ha messo in cantiere un film su Agent Venom.

Il cinecomic sopravvive addentrandosi nel territorio marveliano: dopo il buon riscontro di Venom: The Last Dance, secondo lo scooper Daniel Richtman la Sony avrebbe messo in cantiere un film su Agent Venom, una delle ulteriori identità del simbionte alieno sulle pagine Marvel, senza più legami con Eddie Brock, che sullo schermo è stato interpretato da Tom Hardy e sul quale ormai è calato il sipario. Si attendono tempistiche, ma prima ancora conferme o smentite sul progetto. C'è un legame con le scene dei titoli di coda di Venom 3? Leggi anche Venom: The Last Dance e le scene post-credits: cosa significano?

Agent Venom in arrivo alla sony dopo Venom The Last Dance?