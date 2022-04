Venom 3 e il seguito di Ghostbusters: Legacy in preparazione a casa Sony

News Cinema

Durante il CinemaCon di Las Vegas la Sony ha mostrato uno showreel con i suoi prossimi film. Fra questi, i tanto attesi sequel di Ghostbusters: Legacy e di Venom 2.

Il CinemaCon di Las Vegas sta riservando al suo pubblico una serie di belle sorprese, come il nuovo manifesto de I Mercenari 4 con il cast principale al completo. Ma non finisce qui, perché la Sony ha annunciato di aver dato il via libera a due sequel: Venom 3 e un nuovo Ghostbusters che seguirà Ghostbusters: Legacy.

I film Sony 2022

Anche se ha detto sì a due sequel molto attesi, la Sony ha svelato poco e niente sul prossimo film con protagonisti tanto Eddie Brock quanto il suo simbionte Venom e sulla futura avventura degli acchiappafantasmi, ma poco importa. La cosa fondamentale è che dei personaggi che ci piacciono tanto torneranno a entusiasmarci.

Il pubblico del CinemaCon ha appreso le liete novelle grazie a uno showreel con tutte le novità della major, il cui capo Tom Rothman ha detto che la Sony Picture Entertainment ha "qualcosa per ognuno". Lo showreel includeva anche immagini del documentario su Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody, di Kraven the Hunter e di The Equalizer 3, oltre a clip inedite del film con Tom Hanks A Man Called Otto.

Tornando a Venom 3 (sempre con Tom Hardy) e al nuovo Ghostbusters, era chiaro che i sequel sarebbero stati fatti. Venom e Venom 2 alias Venom: La Furia di Carnage hanno infatti incassato rispettivamente 856 e 502 milioni di dollari. Quanto a Ghostbusters: Legacy, il guadagno totale è stato di 200 milioni.

Ricordiamo infine che Venom è apparso in una scena tra i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home, il che ci fa ben sperare in un crossover.