I Mercenari 4: svelato il cast al completo nel nuovo poster

Grazie al manifesto mostrato al CinemaCon di Las Vegas, ora conosciamo i nomi di tutti gli attori che troveremo ne I Mercenari 4, quarto capitolo della saga ideata da Sylvester Stallone.

Tempo fa vi avevamo detto che I Mercenari 4 sarebbe diventato presto realtà, confermando la notizia che Sylvester Stallone non avrebbe diretto il film né scritto la sceneggiatura. Vi avevamo anche svelato i nomi dei nuovi componenti del cast e vi avevamo detto quali attori, fra le vecchie guardie, sarebbero tornati. Oggi, grazie al poster che i partecipanti al CinemaCon di Las Vegas hanno potuto ammirare, siamo in grado di dire con precisione chi troveremo accanto a Sly.

Il poster con il cast de I Mercenari 4

A otto anni di distanza da I mercenari 3, che al botteghino non ha ottenuto il risultato sperato, i più grandi eroi di azione tornano per una nuova avventura. Ma chi sono gli Expendable del quarto capitolo della serie? Sono uno accanto all'altro in un manifesto composto da ben 5 pannelli su cui campeggiano, nell'ordine: Jason Statham, Curtis 50 Cent Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran, Andy Garcia, Sylvester Stallone.

Le nuove leve

Per quanto riguarda le new entry, tutte quante hanno all'attivo almeno un film scatenato. Curtis 50 Cent Jackson, per esempio, lo ricordiamo nei 3 Escape Plan, mentre Megan Fox nei primi due Transformers. Quando ad Andy Garcia, lo rammentiamo nella trilogia inaugurata da Ocean's Eleven e ne Gli intoccabili. Stesso discorso per Iko Uwais, Jacob Scipio e Tony Jaa, che nella vita è anche un artista marziale. Seconda donna del gruppo, Levy Tran si è cimentata invece nell'horror, apparendo ne La prima notte del giudizio.

Lo slogan de I Mercenari 4

Sul poster con il cast al completo leggiamo anche lo slogan del film: They'll Die When They're Dead, che significa più o meno "Moriranno quando saranno morti".

Non sappiamo esattamente quando I Mercenari 4, che è diretto da Scott Waugh, arriverà in sala, ma comunque l'anno sarà il 2022.