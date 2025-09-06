Venezia82: le standing ovation più lunghe e il vero significato degli applausi

News Cinema

Alla Mostra del Cinema di Venezia non contano solo i premi ufficiali. Da anni uno degli elementi che più fa discutere è la durata delle standing ovation, veri e propri termometri dell’impatto emotivo (e mediatico) di un film. Quali sono state le più lunghe di questa edizione?

Quest’anno la 82ª edizione ha regalato tre momenti che sono entrati subito nella storia della Mostra, con applausi interminabili e sale in piedi per oltre un quarto d’ora. Ma cosa significano davvero questi minuti di applausi?

Ecco le tre standing ovation più lunghe di Venezia82

1. The Voice of Hind Rajab: 23 minuti di emozione e politica

Il record assoluto di Venezia82 è stato stabilito da The Voice of Hind Rajab, diretto da Kaouther Ben Hania. Il film racconta la vicenda della bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata in auto a Gaza, le cui vere telefonate alla Mezzaluna Rossa sono il cuore del film. Una storia vera, già di per sé lacerante, trasformata in cinema che denuncia e commuove.

L’ovazione è durata oltre 23 minuti: un applauso che sembrava non voler finire, accompagnato da cori e dall’emozione visibile del cast. In sala sono apparse bandiere palestinesi, e il pubblico ha percepito di assistere a un momento che andava oltre il cinema. È stata un’ovazione per il film, certo, ma anche per la causa che porta con sé: un applauso che ha avuto il valore di una dichiarazione politica.

2. The Smashing Machine: 15 minuti per un Dwayne Johnson in lacrime

Al secondo posto troviamo The Smashing Machine di Benny Safdie, con Dwayne “The Rock” Johnson nei panni del campione di MMA Mark Kerr. Un ruolo diverso dal solito per l’attore, lontano dall’action patinato di Hollywood, immerso invece nella fragilità di un uomo diviso tra gloria sportiva e dipendenze.

La proiezione è stata seguita da 15 minuti di applausi in piedi. The Rock, visibilmente commosso, ha pianto per diversi istanti, sorpreso dall’affetto della sala. Qui emerge un altro aspetto tipico di Venezia: spesso la standing ovation non è solo per il film, ma anche per chi c’è in sala. Un’icona mondiale come The Rock, capace di passare dal ring dei blockbuster al cinema d’autore, riceve un applauso che premia insieme il coraggio della performance e la sua stessa presenza al Lido.

3. The Testament of Ann Lee: 15 minuti per Amanda Seyfried che conquista il Lido

Terzo posto, ex aequo per durata con The Smashing Machine, per The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold. Il film racconta la storia di Ann Lee, fondatrice della comunità religiosa degli Shakers, e vede Amanda Seyfried protagonista in una delle interpretazioni più intense della sua carriera.

Anche in questo caso, 15 minuti di applausi ininterrotti hanno travolto regista e cast. Seyfried, emozionata fino alle lacrime, ha ringraziato più volte il pubblico. Qui l’ovazione ha avuto un doppio valore: da un lato la scoperta di un film che parla di fede e sacrificio con grande delicatezza, dall’altro il riconoscimento a un’attrice che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi, guadagnando un posto sempre più centrale nel cinema contemporaneo.

Applausi veri o applausi “di rito”?

Le standing ovation a Venezia sono da sempre materia di dibattito. Da un lato, rappresentano l’entusiasmo genuino del pubblico; dall’altro, spesso, finiscono per diventare un rito. Non è raro che la durata degli applausi dipenda più dalla presenza in sala di star internazionali che dal film stesso.

Un esempio lampante è proprio The Smashing Machine: i 15 minuti di applausi sono stati sicuramente meritati, ma è impossibile non notare quanto le figure di Dwayne Johnson e di Emily Blunt abbiano catalizzato la reazione del pubblico. In altre parole: si applaude il film o si applaude il cast? Lo stesso vale per Amanda Seyfried, amatissima dal pubblico, che probabilmente ha ricevuto applausi tanto per la sua prova d’attrice quanto per la sua presenza fisica al Lido.

Al contrario, The Voice of Hind Rajab ha dimostrato come una standing ovation possa diventare anche un atto politico, un momento collettivo che travalica il cinema per trasformarsi in testimonianza.

Le tre standing ovation più lunghe di Venezia82 ci dicono molto non solo sui film, ma anche sulla Mostra stessa. Ci raccontano di un pubblico che vuole emozionarsi, che si alza in piedi per le star, ma che sa anche usare gli applausi come gesto di solidarietà e di protesta. In un’epoca in cui si discute dell’“inflazione degli applausi” ai festival, Venezia continua a ricordarci che il vero valore di una standing ovation non si misura con il cronometro, ma con ciò che lascia dentro chi applaude e chi viene applaudito.

E ora l’attesa è tutta per la cerimonia finale: tra poche ore scopriremo chi saranno i vincitori ufficiali di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e sapremo se la standing ovation più lunga avrà davvero anticipato il Leone d’Oro.