Venezia 2024, 18 minuti applausi per La Stanza Accanto di Pedro Almodòvar: le più belle foto dal red carpet

News Cinema

Il primo lungometraggio in lingua inglese di Pedro Almodóvar, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ricevuto un'ovazione di 18 minuti e 36 secondi. Protagoniste de La Stanza Accanto, i Premi Oscar Tilda Swinton e Julianne Moore. Gli scatti dal red carpet.

Nella serata di lunedì 2 settembre, Pedro Almodòvar ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il suo La Stanza Accanto, primo lungometraggio in lingua inglese scritto e diretto dal regista spagnolo. Al suo fianco, sul red carpet, le protagoniste della pellicola: i Premi Oscar Tilda Swinton e Julianne Moore. Dopo la proiezione, non appena si sono accese le luci, il film è stato accolto da un'ovazione di 18 minuti e 36 secondi.

La Stanza Accanto, che arriverà nei cinema italiani il 5 dicembre 2024, è l'adattamento del romanzo di Sigrid Nunez, intitolato What Are You Going Through (2020). Prodotto da El Deseo di Almodóvar, è stato girato tra Madrid e New York, con il supporto di Movistar Plus+.

Julianne Moore interpreta Ingrid, una scrittrice di best-seller che, dopo anni di lontananza, ritrova l'amica Martha, reporter di guerra interpretata da Swinton. Le due donne si perdono tra i ricordi del loro difficile passato, ma Martha ha una richiesta che metterà alla prova il loro legame appena ricostruito. Nel cast, ci sono anche John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo e Victoria Luengo. Almodòvar ha già diretto la Swinton nel suo primo cortometraggio in lingua inglese, The Human Voice (2020), a sua volta presentato in anteprima Venezia.

In conferenza stampa, il regista ha precisato che La Stanza Accanto parla "dello stato del pianeta e dello stato delle persone". Voleva che il film esprimesse in modo chiaro la sua posizione su una tematica molto delicata, l'eutanasia, ovvero la strada che Martha vuole perseguire dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro terminale.

Per me è stato come cominciare una nuova era, perché un film in inglese è quasi come un film di fantascienza. Serviva il veicolo giusto. L'ho trovato tra le pagine del romanzo. [...] Non mi interessava, però, fare un’analisi della società americana, ma conosco quel tipo di signore e penso di saperle raccontare. Pensavo che avrei avuto più problemi la lingua, e invece Julianne Moore e Tilda Swinton hanno capito immediatamente il tono con cui volevo narrare questa storia, che non era più quello del melò.

Per leggere la nostra recensione veneziana de La Stanza Accanto, CLICCA QUI.

La Stanza Accanto è il primo lungometraggio di Almodóvar dopo Madres Paralelas (2021), che è valso a Penelope Cruz la Coppa Volpi a Venezia e una nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista. Il regista 74enne e la Cruz hanno alle spalle un lunghissimo sodalizio, che è iniziato nel 1997 con Carne trémula e conta titoli noti ed apprezzati quali Tutto su mia madre (1999) e Dolor y Gloria (2019). Nel 2023, inoltre, Almodóvar ha presentato in anteprima fuori concorso al 76º Festival di Cannes il cortometraggio Strange Way of Life, con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal.

A seguire, alcuni scatti direttamente dal red carpet di Venezia 81 :