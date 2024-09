La Stanza Accanto: Pedro Almodóvar presenta al Festival di Venezia il suo film sulla morte pulsante di vita

News Cinema

Insieme alle sue protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton, Pedro Almodóvar presenta, al Festival di Venezia il suo nuovo film, che affronta temi scottanti e fondamentali. La Stanza Accanto, in concorso alla Mostra, sarà nei cinema italiani dal 5 dicembre prossimo.

Pedro Almodóvar non è certamente nuovo alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ma se c'è un suo film che i frequentatori del festival lagunare ricordano in particolar modo, per verve e vivacità, si tratta senza dubbio di Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Se partiamo da questa commedia è perché le due attrici che il regista ha scelto di dirigere ne La stanza accanto hanno entrambe adorato quel film, che considerano altamente rappresentativo del genio dell'autore spagnolo. La stanza accanto fa parte del Concorso del Festival di Venezia numero 81 ed è come se in questa giornata Julianne Moore e Tilda Swinton prendessero il testimone dall'immarscecibile coppia formata da George Clooney e Brad Pitt, che eri hanno incantato il Lido.

L’eleganza delle due attrici, una britannica e l’altra statunitense, la ammireremo stasera sul red carpet, e quindi ora andiamo a scoprire cosa hanno detto durante la conferenza stampa del film. Fra loro era seduto Almodóvar, che ha spiegato perché ha volutoi girare soltanto adesso il suo primo lungometraggio in inglese: "Per me è stato ome cominciare una nuova era, perché un film in inglese è quasi come un film di fantascienza. Serviva il veicolo giusto. L'ho trovato tra le pagine del romanzo "Attraverso la vita". Sono rimasto legato a un capitolo in cui il personaggio di Julianne va a trovare un'amica in ospedale e ho sviluppato La stanza accanto a partire da là, e siccome si tratta di due donne newyorchesi, oltretutto di una generazione che mi è familiare, ho optato per la lingua inglese. Non mi interessava, però, fare un’analisi della società americana, ma conosco quel tipo di signore e penso di saperle raccontare. Pensavo che avrei avuto più problemi la lingua, e invece Julianne Moore e Tilda Swinton hanno capito immediatamente il tono con cui volevo narrare questa storia, che non era più quello del melò".

Uno degli argomenti de La Stanza accanto è la morte, perché il personaggio di Tilda Swinton è una malata terminale. Per Pedro Almodóvar, che ha spesso raccontato la malattia, parlare della morte non è stato un gioco da ragazzi: "Per me è difficile confrontarmi con la morte. Sono nato nella Mancia, e nella mia regione c'è una grande cultura sulla morte, e visto che la cultura, nella mia terra, è molto più femminile che maschile, non ho una grande conoscenza della morte, al contrario di mia sorella. Proprio come il personaggio di Julianne, non comprendo come qualcosa che è vivo debba improvvisamente morire. Sono infantile, immaturo in questa mia percezione. Anche se ci sono guerre praticamente ovunque, io non riesco a comprendere la morte, forse perché non mi sento la mia età, quindi mi sembra che ogni giorno che passa sia un giorno in meno che ho da vivere e non un giorno in più che ho vissuto. Quando ho incontrato Julianne e Tilda, ho avuto l’impressione che insieme a noi 3 ci fosse la morte".

"Mi sembra che questo film parli più che altro della vita" - interviene Tilda Swinton. "Non mi sono mai confrontata con la morte. So che a un certo punto finiamo, so che il viaggio della vita per alcuni è più lungo. Vedo arrivare la morte e spesso aiuto gli amici che fanno questa transizione. La stanza accanto non è una storia di morte ma di autodeterminazione, di qualcuno che prende la vita e la morte nelle proprie mani. Forse è per questo che mi sono sentita fortemente in relazione con il mio personaggio”.

A Julianne Moore viene chiesto del lavoro insieme a Pedro Almodóvar: "Avendo tutti i film di Pedro" - risponde, li ho sempre trovati molto spagnoli. Poi, entrando in casa sua, ho visto tutte le sue storie negli oggetti, nei mobili. Pedro è molto presente i tutto ciò che fa e pian piano ho imparato, stando con lui ogni giorno, sempre qualcosa di nuovo sul modo in cui lui vede le cose. Mi piace quando un attore si arrende alla visione del regista. Trovo le opere di Pedro piene di umanità, e fare parte di una di esse è stato magnifico. In questa ho amato moltissimo, fra le altre cose, il modo in cui viene raccontata l'amicizia femminile".

Anche Tilda Swinton non ha che parole di lode per lartista che l’ha diretta e con cui ha collaborato anche per il cortometraggio The Human voice, e infatti ammette di aver detto al regista che, se l'avesse presa, avrebbe imparato lo spagnolo e sarebbe stata disposta a girare perfino delle scene mute".

Gli ultimi minuti dell'incontro con la stampa sono per Almodóvar, che ci tiene a spiegare che ne La stanza accanto ci sono altri due temi importantissimi: "Il mio film è risposta a discorsi di odio della Spagna e quasi dell'intera Europa. Tutti abbiamo grandi problemi con l'immigrazione, e come il personaggio di Julianne Moore si lascia andare, così io vorrei parlare con i bambini senza aiuto che lottano per arrivare ai nostri confini ma vengono fermati dalla Marina. Viviamo in un mondo pericoloso, minacciato dal cambiamento climatico, un mondo che è agonizzante proprio come una delle due protagoniste del film. Ne La stanza accanto, infine, parlo di eutanasia. Noi dobbiamo essere padroni della nostra vita come lo è il personaggio di Tilda. In Spagna c'è una legge che permette l’eutanasia, ma dovrebbe esistere in tutto il mondo”