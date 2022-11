Vasco Live Roma Circo Massimo: una clip in anteprima esclusiva del film concerto al cinema

News Cinema

Vasco Live Roma Circo Massimo sarà in anteprima solo al cinema il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. Ad anticipare l'uscita in sala, martedì 8 novembre Vasco Rossi sarà a Roma per una grandissima première.

Dopo il tour dei record e in attesa delle date del Vasco Live Tour 2023, arriva in anteprima solo al cinema per tre giornate esclusive VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO, il film concerto per la regia di Pepsy Romanoff girato durante le due notti di live al Circo Massimo.



Il film sarà un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l'inferno, e per far vivere a chi c'era e a chi non c'era i momenti salienti dell'incredibile festa.



Prodotto da Universal Music Italy con Adler Entertainment e Ela Film in collaborazione con Giamaica, VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO sarà in anteprima solo al cinema il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. Per l'occasione ve ne mostriamo in anteprima esclusiva una clip, quelle dell'esecuzione del brano "L'uomo più semplice":



Vasco Live Roma Circo Massimo 2022: Una clip ufficiale in anteprima esclusiva del film concerto - HD

Ad anticipare l'uscita in sala, martedì 8 novembre Vasco Rossi sarà a Roma per una grandissima première al cinema Moderno. “Portiamo un po’ di gioia anche al cinema, dopo due lunghi anni di stop da pandemia. È bello ritrovarsi, finalmente, stare insieme, cantare ballare e abbracciarsi. Un concerto è un momento di grande e vitale aggregazione, e lo è anche al chiuso di una sala cinematografica” (Vasco Rossi)



Il film uscirà anche in Blu-ray e dvd, in pre-order sul sito di Universal Music.

Ecco il trailer ufficiale del film concerto:



Vasco Live Roma Circo Massimo 2022: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Copyright Foto Pepsy Romanoff e Roberto Villani