News Cinema

VAS: il trailer del film che racconta la storia d'amore tra due hikikomori

Demetra Bellina e Eduardo Scarpetta sono i protagonisti di questo film che arriverà al cinema dal 20 novembre distribuito da Piano B Distribuzioni. Ecco trailer e trama di VAS.

VAS: il trailer del film che racconta la storia d'amore tra due hikikomori

Hikikomori. Termine giapponese che sta a indicare qualcuno che ha scelto volontariamente di vivere socialmente insolato, spesso abbracciando livelli estremi di isolamento e confinamento. Un fenomeno che è appunto nato nella terra del Sol Levante, come reazione alla pressione performativa e competitiva che le persone vivevano e vivono in una società da questo punto di vista spietata, ma che oramai abbiamo imparato a conoscere bene anche da noi, e nel resto dell'Occidente (anche per la sempre maggiore diffusione delle tecnologie digitali). Gli hikomomori sono ragazzi e ragazzeche chiudono la porta della loro stanza e vi resta dentro per giorni, settimane, mesi, con gli schermi dei loro device a fornire l'unico loro contatto col resto del mondo, filtrando ogni tipo di relazione: sociale, ma anche sentimentale.
Il 20 novembre arriverà al cinema un film che si intitola VAS (acronimo di Visual Analogue Scale, strumento strumento medico per indagare e misurare il dolore di un paziente), e che racconta quello che succede quando due di questi ragazzi si innamorano online. Questa la trama ufficiale:

La storia d’amore tra due Hikikomori, Camilla e Matteo, prigionieri volontari delle loro case, del loro mondo. Quanto fa male il mondo fuori? Per misurarlo esiste una scala, la VAS - Visual Analogue Scale - usata ufficialmente in medicina per valutare l’intensità del dolore, fisico ed emotivo. Ai nostri protagonisti, incoscienti e incuranti del loro tormento, servirà per misurare il loro legame. Quanto sono disposti a soffrire l’uno per l’altro? Un gioco al rialzo, sempre più estremo con il proprio corpo e le proprie emozioni, li metterà a dura prova. C’è un dolore più grande che si nasconde dietro tutto questo che li porterà ad affrontare una sfida finale. Ce la faranno i due giovani a vivere il mondo fuori, la loro più grande paura?

Diretto da Gianmaria Fiorillo, VAS affronta "con sensibilità e coraggio", come segnalato nel comunicato stampa ufficiale del film, un tema sempre più attuale ma ancora poco conosciuto in Italia. Protagonisti, nei panni di Camilla e Matteo, sono Demetra Bellina e Eduardo Scarpetta.
Sempre secondo il comunicato stampa, "con VAS – Il film, Gianmaria Fiorillo sceglie di dare volto e voce a chi vive questa condizione, a una generazione spesso invisibile, trasformando un dolore individuale in una storia collettiva, capace di parlare a un pubblico giovane e consapevole - ma anche a genitori, insegnanti e operatori sociali - mettendo in scena un universo sospeso tra il dentro e il fuori, tra il desiderio di protezione e la paura del mondo esterno. Perché dietro ogni porta chiusa non ci sono solo solitudini, ma anche sogni, ferite e speranze".
Qui di seguito, il trailer e il poster del film.


