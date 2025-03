Until Dawn: Fino all'alba, ecco un nuovo trailer ufficiale italiano del film

News Cinema

Al cinema dal 24 aprile questo film basato sull'omonimo videogioco survival horror. Ecco un nuovo trailer di Until Dawn: Fino all'alba.

Arriva al cinema il 24 aprile con Eagle Pictures Until Dawn: Fino all'alba, il film basato sul mondo e sui personaggi dell'omonimo videogame survival horror che non si propone come un diretto adattamento della storia del gioco, ma come una storia originale ambientata in quell'universo narrativo.

Il film, di cui di seguito trovate un nuovo trailer italiano ufficiale, è stato scritto da Blair Butler e Gary Dauberman, mentre a firmare la regia è stato David F. Sandberg, regista di film come Annabelle 2 e Shazam!. Peter Stormare, che come nel gioco interpreta il personaggio del Dr. Hill, è alla guida di un cast che comprende anche Ella Rubin, Odessa A'zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ji-young Yoo e altri ancora. Ecco la trama ufficiale di Until Dawn: Fino all'alba:

Un anno dopo la misteriosa sparizione di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si recano nella remota valle in cui è scomparsa, in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, i ragazzi sono inseguiti da un assassino mascherato e orribilmente uccisi uno dopo l’altro... per poi svegliarsi e ritrovarsi all'inizio della stessa notte. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l'incubo ripetutamente ma ogni volta la minaccia dell'assassino è diversa, ciascuna più terrificante della precedente. La speranza diminuisce quando il gruppo si rende conto di poter morire per un numero limitato di volte e che l'unico modo per fuggire è sopravvivere fino all'alba.

Until Dawn: Fino all'alba: il nuovo trailer ufficiale in italiano