Universal Pictures Italia racconta le novità dei prossimi mesi con particolare attenzione per l'animazione

La Universal Pictures Italia ha presentato agli esercenti riuniti in questi giorni a Sorrento un listino novità che pone un'attenzione particolare, come ormai tradizione, sul cinema d'animazione. Ci racconta i prossimi titoli Massimo Proietti, deputy managing director.

L'attenzione per la sala rimane la stella polare di Universal Pictures International, anche per il ramo italiano, che ha presentato un listino per le imminenti festività natalizie e per un 2024 all'insegna di un'attenzione particolare per il cinema d'animazione. Un'abitudine ormai consolidata degli ultimi tempi, grazie a marchi di grande successo come Illumination Entertainment e Dreamworks Animation.

Si parte subito, o quasi, dal 7 dicembre con Prendi il volo, uno dei titoli family più attesi delle feste. Abbiamo parlato dei titoli più attesi, del mercato e della centralità della sala, con il deputy managing director di Universal Pictures International Italy, Massimo Proietti.