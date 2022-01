Uncharted, Tom Holland nel backstage di una scena d'azione

News Cinema

Avrete già visto la folle scena dell'aereo in Uncharted: in questo veloce backstage video, Tom Holland ci mostra come sia stata realizzata e quanto sia stata faticosa!

Uncharted con Tom Holland ci aspetta in sala il 18 febbraio: abbiamo già nelle settimane passate potuto ammirare la scatenata sequenza dell'aereo, citazione dell'analogo capitolo del videogioco Uncharted 3. È chiaro che una scena così è realizzata al 50% in digitale, ma come funziona un set del genere, per riprendere ciò che serve della performance dal vero, per poi completare la scena in post-produzione? Funziona sfiancando gli attori e i cascatori, come ci conferma Tom in questo veloce backstage. Leggi anche Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema

Uncharted, Tom Holland nel backstage della scena dell'aereo