Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema

News Cinema

Dieci anni di tribolazioni, si intravede una luce alla fine del tunnel...

Esisterà senz'altro un film su Uncharted, saga di videogiochi lanciata su PlayStation dalla Sony come editore e Naughty Dog come sviluppatore, nel lontano 2007 con Uncharted: Drake's Fortune. Il percorso di questo trasloco al cinema è stato molto accidentato, quindi vi offriamo una sequenza di domande e risposte per cercare di riordinare le vostre e le nostre idee.

Ma uscirà sul serio? Beh, ora c'è una data ufficiale: 18 dicembre 2020. Crediamoci.

Chi porterà sullo schermo Nathan Drake, l'avventuriero protagonista? Tom Holland, che è anche il nuovo Spider-Man cinematografico, sempre per la Sony.

Ma come Tom Holland, dai? Ma che c'entra? E' giovanissimo! Nei giochi Nathan è un trentenne! La Sony ovviamente lo sa: l'idea è allacciarsi al flashback dell'ultimo Uncharted 4: Fine di un ladro (2016), dove si raccontava del rapporto di un giovanissimo Nate con suo fratello maggiore Samuel.

Non avevano detto che Nathan sarebbe stato interpretato da Mark Wahlberg? Non solo, in effetti Mark Wahlberg è stato il secondo attore a essere legato a questo progetto, sin dal suo avvio nel lontanissimo 2008. Si parlò prima del Nathan Fillion di Buffy, Serenity e Castle, ma fu in realtà lui stesso a offrirsi per la parte, fomentando i fan suoi e del franchise su Twitter. La Sony non sembrava averlo preso in considerazione. Pare comunque che, dopo l'abbandono di Wahlberg, la parte sia stata offerta a Chris Pratt, il quale avrebbe declinato. Il cambio di direzione del progetto, virato a un pubblico di riferimento di giovanissimi, ha portato poi al diversissimo Holland.

Un'origin story, quindi? Non sappiamo se la linea temporale del film coinciderà perfettamente con quella del flashback o se si svolgerà poco dopo, in ogni caso sembra proprio che il film Uncharted sarà un'origin story.

Chi è il regista del film? Travis Knight, un autore che arriva dall'animazione in stop-motion alla Laika (Kubo e la spada magica), da poco anche regista di live-action con Bumblebee, lo spin-off di Transformers.

Aspetta, come Travis Knight? Mi ricordo almeno un altro nome. Noi ce ne ricordiamo tanti, in dieci anni di travagliata preproduzione: il primo nome risale al 2010 e fu quello addirittura di David O. Russell, quando l'idea era ancora quella di trasporre semplicemente il primo capitolo videoludico. In effetti Russell rimase sul progetto per un anno, calamitando il coinvolgimento proprio di Wahlberg, che aveva lavorato con lui in The Fighter. Dopo Russell, il film è finito nelle mani di: Neil Burger (2011-2012), Seth Gordon (2014-2015), Shawn Levy (2016-2018), Dan Trachtenberg (gennaio-agosto 2019) e infine appunto Knight. Una patata bollente, senza dubbio.

E chi lo scrive? Il copione che si dovrebbe utilizzare sul set dovrebbe essere quello di Joe Carnahan, ultimato nel gennaio del 2017, ma da allora ci sono state riscritture a opera di Rafe Judkins: se Carnahan non sarà più accreditato, bisognerà dedurne che il peso di tali riscritture è stato ingente. Il numero degli sceneggiatori attivi sul progetto nel corso di questi dieci anni è stato comunque paragonabile a quello dei registi. Citiamo in ordine cronologico Thomas Dean Donnelly & Joshua Oppenheimer, Russell stesso, Marianne & Cormac Wibberley, Mark Boal, David Guggenheim.

E' vera questa leggenda metropolitana, che la Sony avrebbe chiesto una stesura persino a Seth Rogen & Evan Goldberg? Non è una leggenda metropolitana (anche se lo sembra, visto il registro comico preferito dagli autori). I due hanno effettivamente dichiarato di aver ricevuto la proposta. Hanno rifiutato. Meno male?

C'è un trailer del film di Uncharted? Non ancora, se però si pensa alla data d'uscita del dicembre 2020, dovrebbe essere possibile vedere almeno un teaser nella primavera/estate 2020.

Cos'è questa storia delle PlayStation Productions?E' il nome della sottoetichetta cinematografica della Sony, specificamente rivolta agli adattamenti dei propri videogiochi. Anche se debutterà con Uncharted, di fatto aveva già iniziato la sua corsa con un nome diverso (PlayStation Originals) e i due film di animazione Heavenly Sword (2014) e Ratchet & Clank (2016).