Uncharted, Tom Holland: "Fortuna che non ho perso i denti"

News Cinema

Alla vigilia dell'esordio sui nostri schermi di Uncharted, adattamento con Tom Holland dell'omonimo videogioco Sony / Naughty Dog, l'attore rivela di aver avuto dei problemi con un particolare del suo abbigliamento...

Uncharted con Tom Holland arriva nelle sale italiane domani 17 febbraio: mentre i fan si apprestano a valutare questo adattamento cinematografico della saga videoludica targata Sony / Naughty Dog, l'attore protagonista ha rivelato un problema apparentemente secondario avuto durante le riprese delle scene d'azione. Quale problema poteva esserci per il Peter Parker di Spider-Man No Way Home?



Uncharted: Final Trailer Italiano del Film - HD

Tom Holland su Uncharted: "Sono fortunato ad avere ancora i denti"

Protagonista di Uncharted nei panni di un giovane Nathan Drake, Tom Holland ha svelato in un'intervista a The Sun (non a caso nella rubrica "Bizarre") di avere avuto un problema specifico durante le riprese delle scene d'azione. Scene troppo pericolose? Siete fuori strada, a questi livelli di produzione si rischia poco, e le sequenze del film di Ruben Fleischer sono troppo visionarie e lavorate con CGI per segnare dei record di rischio (come quelli corsi da Tom Cruise negli ultimi Mission: Impossible). Il problema era molto più elementare: la collana con l'anello!

Ne abbiamo fatto fare uno di gomma, perché durante le sequenze di combattimento continuava a colpirmi sui denti. Davvero, faceva proprio male. Ho dovuto dire all'attrezzista: "Me ne puoi fare uno di gomma?" Mi voltavo per colpire qualcuno, rimbalzava e mi centrava in pieno sui denti. Son fortunato ad avere ancora i denti!

A prescindere da questa curiosità, Holland ha spiegato come la vera sfida di Uncharted per lui era nell'interpretare il ruolo di un "figo": "Storicamente ho sempre interpretato l'outsider che non ha molti amici e non è quello fico. Nathan Drake era l'opposto totale, mi ci è voluto un po' per abituarmici e sentirmi a mio agio." Leggi anche Dopo Uncharted, Tom Holland: "Jak & Daxter, ne farei un film" [UPDATE: progetto confermato!]