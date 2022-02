Dopo Uncharted, Tom Holland: "Jak & Daxter, ne farei un film" [UPDATE: progetto confermato!]

News Cinema

Poco prima dell'uscita di Uncharted, in cui Tom Holland porta sullo schermo l'eroe videoludico Nathan Drake, l'attore confessa di avere un altro sogno del cassetto, sempre in zona Playstation: un adattamento di Jak & Daxter. AGGIORNAMENTO: A quanto pare il regista Ruben Fleischer ci sta lavorando sul serio.

Uncharted sarà in sala dal 17 febbraio, ma Tom Holland è già scatenato sul fronte promozionale, praticamente senz'alcuna soluzione di continuità dopo il colpo grosso di Spider-Man No Way Home. Visto che il film è un adattamento della saga videoludica Sony, è stato proprio Gamespot a rivolgere all'attore una domanda su possibili altri progetti di questo tipo...

Tom Holland: "Mi piacerebbe fare Jak & Daxter"

Alla domanda di Gamespot su quali possibili altri adattamenti di videogiochi gli piacerebbe vedere sul grande schermo, Tom Holland, sullo slancio dell'imminente Uncharted, ha confessato di avere un sogno nel cassetto: Jak & Daxter, saga sempre targata Sony e realizzata dai Naughty Dog. In teoria continua a giocare in casa... ecco le sue parole.

Mi piacerebbe fare un film di Jak & Daxter, interpreterei io Jak. Ma lo farei con l'A24 [la sua casa di produzione, ndr], quindi sarebbe parecchio folle e tipo dark... sì, farei una versione di Jak & Daxter molto stramba, dal vero.

La prospettiva potrebbe essere gradita ai fan? Di sicuro i Naughty Dog in questo periodo stanno diventando crossmediali: non soltanto c'è dietro l'angolo Uncharted, ma anche il loro The Last of Us sta per diventare una serie tv su HBO Max. La saga action-platform di Jak & Daxter partì nel 2001 con Jak & Daxter: The Precursor's Legacy su PS2, proseguendo poi con Jak II e Jak 3 nel 2003-2004, anche se dopo il diverso Jak X: Combat Racing (2005) i Naughty Dog hanno lasciato spin-off per PSP a vari ad altri studi. I personaggi non sono più tornati sulle macchine ammiraglie Sony, se non in versioni rimasterizzate dei vecchi titoli.

AGGIORNAMENTO DEL 10-2-2022: Il regista di Uncharted, Ruben Fleischer, ha rivelato a Digital Trends di essere al lavoro proprio su un adattamento di Jak & Daxter. A questo punto è legittimo immaginare che il sogno di Tom possa diventare realtà...