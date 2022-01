Uncharted: il final trailer del film con Tom Holland tratto dall'omonimo videogame

News Cinema

Il film, che vede l'interprete di Spider-Man vestire qui i panni di Nathan Drake, debutterà nei cinema italiani il 17 febbraio. Ecco il trailer finale di Uncharted.

Manca oramai pochissimo al debutto nei cinema italiani di Uncharted, il film tratto dall'omonima serie di videogame che vede protagonista Tom "Spider-Man" Holland nei panni di Nathan Drake, ladro e cacciatore di tesori che si pensa esser discendente del noto Sir Francis Drake, che fu un esploratore e un corsaro al servizio della corona inglese. La data d'uscita di Uncharted è quella del 17 febbraio, e quello che vi mostriamo qui di seguito è il trailer finale del film.

Diretto dal Ruben Fleischer di Benvenuti a Zombieland e del primo Venom con Tom Hardy, Uncharted, oltre a Tom Holland, vede coinvolti nel cast anche Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Patricia Meeden.

Uncharted: il final trailer e la trama ufficiale del film