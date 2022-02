News Cinema

Uncharted - Il Film: Tom Holland, HumanSafari e MikeShowSha nel video della caccia al tesoro a Roma

La redazione di Comingsoon.it di 16 febbraio 2022

Uncharted: Una serie di location uniche e misteriosi enigmi hanno fatto da sfondo a una caccia al tesoro in giro per Roma in compagnia di Human Safari e MikeShowSha. Il Tesoro? È stato Tom Holland in persona a svelarlo.