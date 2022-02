Uncharted al cinema: Tom Holland e Francesco Totti in giro per Roma

News Cinema

In occasione dell'uscita nelle sale italiane di Uncharted, Tom Holland si è dato all'esplorazione di Roma, da novello Nathan Drake. Ad accompagnarlo in un video Francesco Totti, suo ideale Sully italiano...

Uncharted con Tom Holland, adattamento dell'omonima serie di videogiochi targata Sony e Naughty Dog, arriva da oggi 17 febbraio nei cinema italiani, ma la promozione del film è cominciata da diversi giorni. Oggi possiamo mostrarvi un video in cui Holland gira per Roma in compagnia di un anfitrione quasi d'ufficio: Francesco Totti.



Uncharted: Tom Holland e Francesco Totti alla scoperta di Roma - HD

Uncharted, Tom Holland e Francesco Totti in giro per Roma