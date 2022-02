Uncharted 2 sicuro: i vertici Sony Pictures festeggiano

News Cinema

Uncharted con Tom Holland è partito con incassi notevoli, tanto che i vertici della Sony Pictures stanno già brindando a una nuova saga anche sul grande schermo.

Deadline ha ottenuto una mail di Tom Rothman, CEO della Sony Pictures, inviata a tutti i dipendenti per festeggiare insieme l'ottima partenza dell'Uncharted con Tom Holland: i film infatti, uscito in varie parti del mondo (Italia compresa) nello scorso weekend, ha incassato già 139 milioni di dollari. Questo a fronte di un costo di 120, con un'uscita cinese già programmata a marzo che renderà più che raggiungibile e superabile la soglia dei 250, tra recupero dei costi e inizio dei guadagni. Nella mail di Rothman si respira forse anche un'aria di "scampato pericolo"... Leggi anche Uncharted, il Nathan Drake di Tom Holland e l'originale, quali le differenze?

Uncharted con Tom Holland diventa una saga dopo il successo del primo

Uncharted con Tom Holland, ormai è chiaro, diventerà una saga cinematografica, così com'è già da anni una serie videoludica di successo, seppur con un Nathan Drake che nei giochi è più attempato dell'acclamato Peter Parker di Spider-Man No Way Home. Nella mail di Tom Rothman ai dipendenti più importanti della Sony Pictures (mail chissà come mai trapelata), si legge anche quanto segue:

Con oltre 100 milioni di dollari [fino a quel momento, ndr] incassati al boxoffice mondiale in un solo weekend, e un punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes di 90%, Uncharted diventa un nuovo franchise di successo per la nostra compagnia. [...]

È una grande vittoria per ogni nostra singola divisione, perché il film è stata la nostra prima grande produzione del tutto bloccata dall'arrivo del Covid, eppure abbiamo perseverato per completare un lungometraggio che il pubblico ama, venduto e distribuito con verve strategica in tutto il mondo, nonostante la pandemia. [...]

In coda a Venom: La furia di Carnage, Ghostbusters Legacy e Spider-Man No Way Home, Uncharted è un'altra mazzata per gli scettici della sala, ulteriore prova dell'efficacia del nostro modello.[...]

Excelsior!