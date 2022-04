Una squadra: quattro tennisti italiani entrati nella storia, fra commedia all’italiana e dramma della gelosia

News Cinema

Una versione per il cinema in sala dal 2 maggio poi una docuserie Sky Original, Una squadra è il racconto di cinque anni che fecero la storia della Coppa Davis per l'Italia. Una vittoria non festeggiata e quattro tennisti molto diversi tra loro. Incontro con il regista Domenico Procacci e Adriano Panatta.

Quattro giocatori, quattro caratteri diversi che confermano come il tennis sia uno sport universale, adatto a tutti. Una squadra, per l’appunto, come il titolo della docuserie sulla più forte Italia vista in Davis nella storia, almeno finora, con la speranza che Sinner, Berrettini e compagnia presto si facciano valere ancora di più.

In sala per tre giorni dal 2 maggio per Luce Cinecittà e Fandango Distribuzione, poi in una versione più completa, in sei puntate, dal 14 maggio su Sky Documentaries, Una squadra è il primo (e secondo lui unico) film da regista del produttore Domenico Procacci. Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Parliamo di tennis e il trofeo per cui si lotta è la Coppa Davis. La squadra è formata da quattro giocatori: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli.

In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo nel ’76 contro il Cile. Le finali raggiunte ma poi perse sono nel ’77 contro l’Australia, nel ’79 contro gli USA e nell’80 contro la Cecoslovacchia. Nel ’76 e nel ’77 la squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, ritiratosi dall’attività agonistica solo da pochi anni. Pietrangeli verrà esonerato dai suoi giocatori dopo la sconfitta del ’77 in Australia. Lo considera il più grande tradimento subito nella sua vita.

La docuserie racconta una squadra a volte divisa, frammentata, con al suo interno rapporti difficili, conflittuali, sia tra i giocatori che con chi li guida e allena. Una squadra, una nazionale, che nel momento in cui ha la vittoria a portata di mano viene osteggiata e combattuta nel suo stesso Paese. Un passion project, lo definiscono gli anglosassoni, nato dalla ossessione per il tennis che Procacci ha condiviso con gli altri autori capeggiati dallo scrittore Sandro Veronesi. I quattro moschettieri, capaci di scherzare e prendersi in giro, con una convinzione prossima alla stilettata, più ora che negli anni fra nel 1976 e il 1980, in cui raggiunsero quattro finali di Coppa Davis in cinque anni. Con la ciliegina sulla racchetta della vittoria nel ’76 nel Cile di Pinochet, l’unica in 122 anni di storia del mondiale per nazioni all’interno di uno sport individuale.

Come ha detto Domenico Procacci nella presentazione alla stampa del progetto, alla Casa del cinema di Roma, “Adriano Panata sembra Vittorio Gassmann, Paolo Bertolucci è Tognazzi, Zugarelli invece Manfredi e Corrado Barazzuti un Satta Flores”. Non si vedevano dalla fine del quinquennio d’oro della Davis, a parte una parentesi nel 2016 in cui sono stati frettolosamente omaggiati al Foro Italico, in occasione degli Internazionali d’Italia. Il quinto, il capitano Nicola Pietrangeli, è assente per una caduta domestica senza conseguenze, a parte “una fratturina”, come dice intervenendo con un saluto telefonico, sottolinenando come “il bravo capitano debba solo dare l’asciugamano e aprire bene l’acqua minerale”, seguito dalle consuete battute contro la banda e soprattutto Panatta: “non credete a una parola di quello che dicono”. Ha poi lasciato ai giocatori del ’76 ogni merito sportivo per la vittoria in campo, ma non vuole dividere con nessuno il merito di esserci proprio andati a Santiago, a giocarsi la finale, nonostante le tante pressioni di politici e intellettuali per boicottare il regime dittatoriale di Pinochet.

“È una storia che meritava attenzione, in bilico fra commedia all’italiana e dramma shakespeariano”, ha dichiarato Domenico Procacci. “Volevo seguire tutta la storia, non solo la vittoria in Cile, approfondendo le ragioni per cui la politica alla fine permise di giocare. Hanno vinto tanto, questi quattro campioni, mi sono divertito a raccontare i rapporti fra di loro e con Nicola Pietrangeli, che certe volte è l’antagonista della vicenda. Ho cercato di sviluppare anche i conflitti, su tutti quello più noto fra Panatta e Barazzutti, innescando delle dinamiche divertenti, cercando di provocarli. Li ho sempre intervistati singolarmente, notando le loro differenze ma anche molta stima e rispetto, in fondo anche amicizia. Spero emerga nella serie la vicinanza fra di loro”.

Adriano Panatta è ancora oggi, come in passato, la star in vista dei quattro, insieme al suo grande amico e sodale Paolo Bertolucci, rispetto ai due schivi Zugarelli e il grande rivale, più regolare, in campo come nella vita privata, Corrado Barazzutti. Panatta è schierato decisamente, come i suoi compagni, contro il boicottaggio dei tennisti russi deciso da Wimbledon. “È indegno non far giocare quei ragazzi solo perché russi. Potrei capire fosse la nazionale o le Olimpiadi, occasioni in cui rappresenterebbero ufficialmente il loro paese. È una forma di razzismo. Sento la motivazione che altrimenti se vincesse un russo la cosa imbarazzerebbe la famiglia reale che dovrebbe premiarlo. Ce ne faremo una ragione. Se avessi vinto Wimbledon sarei stato molto più contento di essere premiato da Rod Laver piuttosto che dalla duchessa di Kent.”

La possibilità di ritrovarsi, grazie a Una squadra e Domenico Procacci, rimane per Panatta “la cosa più importante di tutte. Ci siamo persi di vista, ognuno con il proprio mestiere in città diverse. Non ci sono state occasioni, poi, di festeggiare all’epoca e commemorare successivamente la vittoria del ’76. Quando mi ha contattato Procacci avevo qualche dubbio, dopo tanti anni. Due palle ‘sta cosa del Cile, gli ho risposto. Dimenticateci come avete fatto in tanti anni, giustamente o ingiustamente. Poi mi è venuta la voglia di ricominciare a raccontare quello che abbiamo vissuto. Abbiamo parlato più come uomini che come tennisti. Quattro ragazzi che giocavano benino a tennis, ma soprattutto quattro ragazzi con difetti e pregi, contrasti e diverse personalità, ognuno con le proprie contraddizioni. Ci viene più naturale adesso che prima scherzare e prenderci in giro. Non so perché, ma funziona così. Nicola è più permaloso e con lui si riesce meno, ma la verità è che gli vogliamo bene, anche se è un rompino. Dopo aver condiviso una storia molto bella faccio fatica ad avercela con qualcuno di loro per un piccolo rancore. Ora poi, a più di 70 anni, mi sembrerebbe davvero una stupidaggine”.